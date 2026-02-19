Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 10:57

Российские школьники начнут изучать ИИ с пятого класса

В России утвердили первые школьные учебники по искусственному интеллекту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Минпросвещения России включило в федеральный перечень учебников первый школьный курс по нейросетям, сообщает CNews. Пособия под названием «Введение в искусственный интеллект» разработаны для учащихся пятых-шестых, седьмых-восьмых и девятых классов силами Альянса в сфере ИИ и издательства «Просвещение».

Ко всем учебникам прилагаются видеоматериалы, а также тематические интерактивные тесты. На специальной цифровой образовательной платформе школьники смогут выполнять практические задания в российских генеративных нейросетях. Уже в 2026 году пособия станут доступны по всей стране.

Учебные пособия <...> нацелены на практику: они учат ребят не просто механически пользоваться ИИ-инструментами, но и понимать принципы их работы, видеть их возможности и ограничения, мыслить критически, — подчеркнул первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что все российские школы будут переведены на единые учебники. По его словам, правительство планирует завершить переход в течение трех-четырех лет. Причем уже со следующего учебного года появятся единые учебники истории. Речь идет о классах с пятого по 11.

