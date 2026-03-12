Ситуация с интернетом в Москве 12 марта: работает ли, помогут ли пейджеры

Ситуация с интернетом в Москве 12 марта: работает ли, помогут ли пейджеры

Москвичи продолжают жаловаться на проблемы с интернетом и мобильной связью в городе, ограничения коснулись даже депутатов Государственный думы. Что об этом известно, что делать на фоне отсутствия интернета?

Что с интернетом в Москве 12 марта

Ряд СМИ утверждал, что в столице масштабно обкатывают белые списки сайтов, которые работают при отключении мобильного интернета.

«В некоторых зонах в самом центре мобильный интернет продолжает не работать — сеть может откатываться до E. Однако в некоторых районах ЦАО, которые чуть дальше от самого центра, мобильный интернет работает частично: открываются лишь некоторые сайты из белого списка. Спуститься в метро и через Wi-Fi зайти в условный Telegram не получится: на некоторых ветках тоже ввели белый список», — пояснили источники.

Кроме того, предполагается, что Минцифры тестирует возможность блокировки сайтов, не включенных в белые списки. По регионам эта работа проводится уже давно, теперь она дошла до столицы, говорится в публикациях.

Проблемы с мобильной связью в Москве начались на прошлой неделе, вечером 5 марта. «Жители столкнулись с отключением мобильной сети — в некоторых частях Москвы не работает мобильная связь и полностью недоступен мобильный интернет. Ночью 6 марта проблема не была решена», — писал портал «Код Дурова».

12 марта стало известно, что в Госдуме тоже возникли неполадки с подключением к интернету. И мобильная связь, и Wi-Fi не функционируют. Эту информацию подтвердил депутат Виталий Милонов.

«Проблема со связью в Государственной думе наблюдалась и вчера. Думаю, это технические неполадки. Даже сотовая связь пропадала. <...> Надо относиться к этим сложностям с пониманием. У меня телефон запасной Ericsson T29 — ему ничего не страшно», — сказал Милонов NEWS.ru.

Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Зампред IT-комитета Госдумы Андрей Свинцов считает, что перебои с мобильной связью и интернетом в Москве носят временный характер — через 5–10 дней все может снова заработать, однако при наличии террористической угрозы будут точечные отключения.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что в стране принимаются системные меры по обеспечению безопасности граждан.

«По мере того как киевский режим применяет все более изощренные методы для атак, необходимы более технологичные ответные меры, с тем чтобы обеспечить безопасность граждан», — добавил представитель Кремля.

Что делать во время отключения интернета, помогут ли пейджеры

Ранее сообщалось, что в Москве за последнюю неделю резко увеличились продажи пейджеров и раций, которые позволяют оставаться на связи при нестабильной работе мобильного интернета. Наблюдается рост спроса и на бумажные карты города.

По данным одного из маркетплейсов, на 25% выросли продажи стационарных телефонов, на 27% — бытовых раций. Оборот пейджеров увеличился сразу на 73%. Кроме того, зафиксирован рост продаж Wi-Fi-роутеров. В денежном выражении он составил 70%.

Однако, как заявил NEWS.ru IT-эксперт Владимир Зыков, при сбоях в работе мобильного интернета пейджеры не помогут. Лицензия на пейджинговую связь в России не действует с 2023 года.

«Полноценной пейджинговой инфраструктуры в крупных городах почти не осталось, поэтому такие устройства мало пригодны для массового использования. Минцифры еще в 2023 году прекратило лицензировать пейджинговую связь в России, признав технологию устаревшей и полностью замещенной сотовой связью», — объяснил Зыков.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Другой IT-эксперт, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер сообщил NEWS.ru, что проводной тип подключения позволит сохранить доступ в интернет при нестабильной сети.

«Сейчас не у всех москвичей работает Wi-Fi. Это зависит от того, каким способом его подключил оператор. Если процесс как-то завязан на сотовой связи, то могут возникнуть проблемы. Если же интернет идет по проводам и потом уже к роутеру, который раздает Wi-Fi, то все будет хорошо, и никаких проблем с сетью не будет», — пояснил Геллер.

Он также отметил, что мессенджер iMessage может быть полезен для пользователей iPhone из Москвы.

«iMessage — это отдельный мессенджер для iPhone, у которого существует множество способов для передачи сообщения, даже через спутник. Поэтому, наверное, сейчас он может иногда срабатывать в зависимости от того, что происходит с сетью сотовых операторов. В целом он тоже завязан на интернет, поэтому сложности все равно могут быть. В данный момент в Москве нет никаких трудностей с голосовой сотовой связью. Все дозваниваются. Что касается мобильного интернета, то с ним глобальная проблема, и ее никак не решить. Также актуально использование СМС-сообщений», — рассказал Геллер.

Читайте также:

У Пугачевой отказывают ноги? Почему она ходит с тростью, что известно

Новая жертва теракта в «Крокусе»: что известно о смерти журналиста Сараева

Завершение карьеры, дочь в США, слова об СВО: как живет Владимир Гостюхин