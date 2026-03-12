Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 13:55

Москвичам с iPhone назвали неочевидный способ оставаться на связи

IT-эксперт Геллер: iMessage может помочь владельцам iPhone оставаться на связи

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мессенджер iMessage может быть полезен для пользователей iPhone из Москвы в случае проблем с интернетом, заявил NEWS.ru эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер. По его словам, для связи также можно использовать традиционные СМС-сообщения.

iMessage — это отдельный мессенджер для iPhone, у которого существует множество способов для передачи сообщения, даже через спутник. Поэтому, наверное, сейчас он может иногда срабатывать в зависимости от того, что происходит с сетью сотовых операторов. В целом он тоже завязан на интернет, поэтому сложности все равно могут быть. В данный момент в Москве нет никаких трудностей с голосовой сотовой связью. Все дозваниваются. Что касается мобильного интернета, то с ним глобальная проблема, и ее никак не решить. Также актуально использование СМС-сообщений, — поделился Геллер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения мобильной связи в центре Москвы сохранятся до тех пор, пока это будет нужно для обеспечения безопасности. По его словам, введенные меры полностью соответствуют закону.

мессенджеры
интернет
Москва
iPhone
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
В Госдуме объявили о завершении важного этапа для Донбасса
Захарова указала на важную деталь в ударе Израиля по Дому русской культуры в Ливане
Жертва теракта в «Крокусе» вспомнил день трагедии
Захарова предрекла Зеленскому бесславный конец с наполеоновскими планами
Захарова встревожена атаками на культурное наследие Ирана
Российская пенсионерка попрощалась с жизнью из-за тысячи рублей
Политолог раскрыл последствия решения Молдавии выйти из СНГ
Цены на бензин в России превысили отметку ноября 2025 года
В МЧС ответили на сообщения об обязательной эвакуации татарстанцев
Проект по защите поселений от лесных пожаров запустят в одном регионе
У Пугачевой отказывают ноги? Почему она ходит с тростью, что известно
Британский турист снял удары иранских ракет по Дубаю и попал за решетку
Сбер «схлестнулся» с компанией из трех человек за интеллектуальные права
Нюша вернулась из Дубая в Москву после развода с мужем
Раскрыто число жертв израильских ударов по Ливану
Путин провел кадровые изменения в Совбезе России
Филиппов оценил шансы появления ски-альпинизма на Паралимпиаде
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.