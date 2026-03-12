Москвичам с iPhone назвали неочевидный способ оставаться на связи

Мессенджер iMessage может быть полезен для пользователей iPhone из Москвы в случае проблем с интернетом, заявил NEWS.ru эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер. По его словам, для связи также можно использовать традиционные СМС-сообщения.

iMessage — это отдельный мессенджер для iPhone, у которого существует множество способов для передачи сообщения, даже через спутник. Поэтому, наверное, сейчас он может иногда срабатывать в зависимости от того, что происходит с сетью сотовых операторов. В целом он тоже завязан на интернет, поэтому сложности все равно могут быть. В данный момент в Москве нет никаких трудностей с голосовой сотовой связью. Все дозваниваются. Что касается мобильного интернета, то с ним глобальная проблема, и ее никак не решить. Также актуально использование СМС-сообщений, — поделился Геллер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения мобильной связи в центре Москвы сохранятся до тех пор, пока это будет нужно для обеспечения безопасности. По его словам, введенные меры полностью соответствуют закону.