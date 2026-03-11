Песков раскрыл, как долго продлятся ограничения мобильной связи в Москве

Ограничения мобильной связи в центре Москвы будут действовать, пока это будет необходимо для обеспечения безопасности, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, введенные меры полностью соответствуют законодательству, передает РИА Новости.
Все действия осуществляются в строгом соответствии с принятыми законами. Если спрашивать, насколько долго продлятся эти действия — настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности наших граждан, — заявил Песков.