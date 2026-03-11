В ГД раскрыли «лазейку» для публикации рекламы в MAX без регистрации в РКН

Рекламу в мессенджере MAX можно публиковать без регистрации блога в Роскомнадзоре, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, ее нельзя размещать только на платформах, которые входят в список запрещенных. Он считает, что скоро MAX устранит проблему с публикацией рекламы.

Я считаю, что <...> размещать рекламу [в MAX] можно и без регистрации в РКН, потому что запрещено размещать рекламу в запрещенных мессенджерах, — сказал Свинцов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия в настоящий момент имеет дело с вражескими социальными сетями как на пространстве СНГ, так и во всем мире. Он пояснил, что эти платформы находятся «на вершине конкурентности», однако российской стороне нужно «работать в этом направлении».

До этого в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рассказали, что реклама будет запрещена в мессенджерах Telegram и WhatsApp в случае их блокировки. Ответственность за нарушение несут не только заказчики рекламы, но и те, кто ее разместил, объяснили в ведомстве.