Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 13:59

В ГД раскрыли «лазейку» для публикации рекламы в MAX без регистрации в РКН

Депутат Свинцов: рекламу в MAX можно публиковать без регистрации блога в РКН

Подписывайтесь на нас в MAX

Рекламу в мессенджере MAX можно публиковать без регистрации блога в Роскомнадзоре, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, ее нельзя размещать только на платформах, которые входят в список запрещенных. Он считает, что скоро MAX устранит проблему с публикацией рекламы.

Я считаю, что <...> размещать рекламу [в MAX] можно и без регистрации в РКН, потому что запрещено размещать рекламу в запрещенных мессенджерах, — сказал Свинцов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия в настоящий момент имеет дело с вражескими социальными сетями как на пространстве СНГ, так и во всем мире. Он пояснил, что эти платформы находятся «на вершине конкурентности», однако российской стороне нужно «работать в этом направлении».

До этого в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рассказали, что реклама будет запрещена в мессенджерах Telegram и WhatsApp в случае их блокировки. Ответственность за нарушение несут не только заказчики рекламы, но и те, кто ее разместил, объяснили в ведомстве.

Россия
Госдума
MAX
РКН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат объяснила, могут ли сотрудника обязать приходить на работу раньше
«По примеру Эстонии»: еще одна страна запретит въезд участникам СВО
Оставивший россиянку на растерзание свиньям удивился приговору
Названо имя богатейшего режиссера в мире
«Доказательство»: в Венгрии раскрыли финансирование оппозиции Киевом
Мирошник указал на украинский след в брянском теракте
Минобороны раскрыло детали нового налета дронов ВСУ
Бывший главный кадровик МО ответил на обвинение во взятке в 80 млн рублей
СБУ задержала 13 организаторов схем по уклонению от мобилизации
«Нет оправдания»: депутат о ракетном ударе ВСУ по Брянску
Shell и Total объявили форс-мажор по поставкам СПГ из Катара
«Крупнейший в истории»: Дмитриев назвал главную ошибку фон дер Ляйен
Женщину в Шацке избил и ограбил новый знакомый
Подмосковные спасатели обезвредили опасную находку
В МИД назвали цель атаки ВСУ на Брянск
«Жива, здорова»: Долина впервые ответила, как справилась с потерей квартиры
Кравцов доложил Путину о доле школьников с плохой успеваемостью
Россиянам напомнили, как уберечься от заражения сальмонеллезом
КСИР заявил о гибели множества военных ВСУ при ударе по базе в Кувейте
«ВКонтакте» запускает новый формат образовательных программ
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.