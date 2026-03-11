Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 15:09

Долина рассказала об интересе молодежи к джазу

Долина: у российских абитуриентов появился огромный интерес к джазу

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
В России у молодежи появился огромный интерес к джазу, заявила певица Лариса Долина на пресс-конференции ТАСС, посвященной проведению с 12 по 15 марта 2026 года в Москве, Санкт-Петербурге и Туле XXVI Международного фестиваля «Триумф джаза». По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, она счастлива, что с каждым годом появляется все больше и больше талантливых ребят, которые отдают себя именно этому музыкальному направлению.

Хочу еще раз подчеркнуть, что интерес к джазу у молодого поколения сейчас огромный. И вот я бесконечно этому рада, я бесконечно счастлива, потому что такое ощущение, что мир просто перевернулся, и для нас он перевернулся в самую лучшую сторону, — отметила она.

Исполнительница является профессором и заведующей кафедрой эстрадно-джазового искусства в Московском государственном институте культуры. Долина объяснила, что играть или петь джаз можно научиться, даже если это не заложено природой. Для этого нужно терпение. Обычно это непростой и долгий путь. Однако при этом в МГИК встречаются студенты, которые приходят с понимаем, что это такое, и с ними, конечно, работать проще, подчеркнула певица.

Ранее сообщалось, что Долина возглавила рейтинг самых упоминаемых женщин в социальных сетях за период с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года. По данным исследования, публикации с упоминанием певицы встречаются более 1,7 млн раз в русскоязычном сегменте соцсетей. На втором месте — представитель МИД РФ Мария Захарова с 1,5 млн упоминаний, на третьем — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с 1,4 млн.

