Королева импровизации. Долина открывает джаз-клуб в Москве: подробности

Певица Лариса Долина готовит собственный музыкальный проект — джазовый клуб в Москве, уже даже есть помещение и адрес. Открытие пришлось перенести из-за квартирного скандала и волны негативного общественного резонанса. Что за клуб собирается открыть народная артистка России, сможет ли она на нем заработать, на что рассчитывает — в материале NEWS.ru.

Что рассказал директор Долиной о ее новом проекте

В молодости Лариса Долина любила и исполняла джаз, многие до сих пор ее воспринимают как джазовую певицу с сильным голосом. Собственный джаз-клуб — давняя мечта артистки.

Открытие планировалось осенью прошло года, 28 сентября, в день рождения внучки Ларисы Александровны. «Мы еще не докупили некоторую часть аппаратуры, а хочется, чтобы открытие было грандиозным. Если чего-то не хватает, нельзя открывать. Естественно, я смотрю все этапы строительства, даю какие-то рекомендации», — рассказала звезда на дне рождения «Русского Радио».

Но клуб так и не открыли — отложили в связи со скандальной историей с квартирой в Хамовниках. Концертный директор артистки Сергей Пудовкин подтвердил NEWS.ru, что джаз-клуб Долиной будет открыт в этом году, но называть даже примерные сроки отказался.

«Материально-техническая база решена, а вот с творческими вопросами, с художественными мы работаем. Безусловно, это будет решено — с качеством, с максимальным творческим вдохновением и, я в этом абсолютно убежден, в большом интересе со стороны публики к новым проектам Ларисы Долиной. Поверьте, это намного интереснее, чем недвижимость, суды, сборы и переезды», — заявил Пудовкин NEWS.ru.

Джаз-клуб Долиной, по имеющимся данным, будет находиться недалеко от Театра Российский армии возле станции метро «Достоевская». С помещением артистке помог ее давний поклонник, бизнесмен Юрий Растегин. Вопрос NЕWS.ru о джаз-клубе Долиной и помещении его смутил. «Еще ничего не известно, ничего не понятно… Клуб (будет работать) исключительно для выступлений студентов Института культуры», — сказал он.

Между тем у Долиной, судя по всему, уже есть четкая концепция джаз-клуба. Сергей Пудовкин рассказал, что клуб будет рассчитан в первую очередь на молодую аудиторию.

Лариса Долина Фото: Павел Селезнев / NEWS.ru

«Джаз-клуб ориентирован на молодых музыкантов, которые смогут показывать свои эксперименты, свои группы. Это будет площадка для развития, если хотите, для старта. Лариса Долина, безусловно, будет давать концерты, мастер-классы, проводить творческие встречи... Помните фильм „Мы из джаза“? Вот это будет такой же клуб по интересам», — поделился Пудовкин.

Сможет ли Долина заработать на джазе, почему это сложно

Арт-директор Араик Акопян руководит одной из самых популярных джазовых площадок Москвы — Клубом Алексея Козлова. У клуба четыре сцены, на которых проходит около 170 джазовых концертов в месяц. По словам Акопяна, удерживать позиции и зарабатывать деньги в этой сфере непросто.

«Сейчас большое количество джаз-клубов или так называемых „джаз-клубов“, где джазом и не пахнет. Многие стараются хоть как-то выжить, закрылся клуб „Шляпа“: просуществовал несколько лет и не выдержал конкуренции. Довольно тяжелый период в настоящее время для джаз-клубов: не приезжают зарубежные артисты, и получается, что все клубы играют с одними и теми же исполнителями», — сказал Акопян.

Он отметил, что джаз-клуб может быть вполне окупаемым и приносящим прибыль бизнесом. Тем более что Долина выстроила правильную интересную концепцию, полагает собеседник: поскольку речь идет о молодых музыкантах и мастер-классах, то народная артистка России имеет шанс привлечь государственные гранты.

«У Ларисы Александровны очень хороший вкус, и видно, что ее ученики действительно высокого уровня образованности и музыкального кругозора. Она умеет преподавать, все-таки это старая школа», — отметил он.

Лариса Долина Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru

Поможет ли джаз-клуб репутации Долиной

Концертный директор звезд Сергей Лавров сомневается, что Лариса Долина сможет много заработать на клубе, поскольку джаз в нашей стране не очень популярен, «это больше американская история».

«У Долиной раньше была джазовая программа с джазменом Игорем Бутманом — в регионах вообще не пользовалась популярностью, полупустые залы, при том что Бутман — мегаталантище, а Долина — королева импровизации. Но когда Лариса Александровна приезжала на гастроли с джазом, были пустые залы, когда с попсой — полные», — сказал Лавров.

Продюсер призвал артистку все же повременить с открытием джаз-клуба, по его мнению, сейчас любой проект Долиной будет «восприниматься в штыки» общественностью. Он выразил мнение, что певица начала делать правильные шаги по восстановлению репутации. Например, на похороны телеведущего Александра Олейникова пришла без грима, поговорила с журналистами, выразила боль утраты.

«Народ еще очень зол на Долину. Людям не нравилось, как она разговаривала, ее „злой оскал“, высокомерие. На днях на похоронах она спокойно ответила на вопросы прессы, показала себя горюющей, живой, настоящей. Это то, что нужно людям», — отметил Лавров.

Продюсер Сергей Дворцов поделился мнением, что если Долина сможет сделать общественно-полезный проект по поддержке и продвижению талантливой молодежи, то это станет мощным шагом в ее реабилитации в глазах общественности.

Читайте также:

«Довести до инфаркта — это не подвиг»: топ-7 звезд, защитивших Долину

За и против назначения Богомолова: кто поддержал режиссера, кто недоволен

Фильм Бекмамбетова обошел в США «Аватар 3»: чем режиссер покорил зрителей