Москвичам рассказали, как избежать проблем при сбоях мобильного интернета IT-эксперт Корнейчук посоветовал москвичам иметь при себе сумму наличных

В период перебоев в работе мобильного интернета москвичам рекомендуется иметь при себе определенную сумму наличных, заявил 360.ru IT-эксперт Илья Корнейчук. Он призвал горожан не волноваться по поводу проблем с доставкой. По его словам, в таких ситуациях курьеры пользуются мобильными картами без построения маршрута.

Лучше носить при себе какую-то сумму наличных или иметь пластиковую карту на случай оплаты. Лучше что-то заранее купить, чтобы оно просто было. Чтобы не возникла такая ситуация, когда тебе срочно что-то нужно, а ты не сможешь оплатить, — отметил Корнейчук.

Он отметил, что москвичи столкнулись с ограничениями мобильного интернета совсем недавно, поэтому система белых списков пока работает не в полную силу. Однако профильные службы уже выявили проблемные сервисы и в ближайшее время восстановят к ним доступ, чтобы горожане могли покупать товары и оплачивать услуги.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ограничения мобильной связи в центре Москвы будут действовать, пока это будет необходимо для обеспечения безопасности. По его словам, введенные меры полностью соответствуют законодательству.