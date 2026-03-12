Элитные подразделения ВСУ взвыли от массовых потерь в Запорожской области Украинские бойцы «Скалы» и «Шквала» требуют вывода с линии фронта из-за потерь

Бойцы элитных украинских подразделений «Скала» и «Шквал», а также нескольких других полков и бригад требуют вывода с линии фронта в Запорожской области, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, причиной послужили массовые потери и массированные удары ФАБ и беспилотников «Герань».

Боевики «Скалы», «Шквала», первого отдельного штурмового полка, 95-й отдельной штурмовой бригады ВСУ требуют вывода с позиций в Великомихайловке, Новоукраинке, Новоселовке в Запорожской области и Покровском в Днепропетровской. Причина — массированные удары ФАБами и «Геранями» и большими потерями, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на Украине рассматривают возможность введения дополнительных ограничений для военнослужащих ВСУ, которые самовольно покинули свои воинские части, а также для военнообязанных, не обновивших данные в соответствующем государственном реестре. Меры могут затронуть право управления автомобилем, банковские операции и получение административных услуг.