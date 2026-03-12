Прогноз погоды в Москве: чего ждать на майские праздники?

Прогноз погоды в Москве: чего ждать на майские праздники?

Синоптики предупредили, что Москву ждет аномальная погода. Какая погода пришла к 12 марта, какой будет весна в Москве, чего ждать на майские праздники?

Какая погода пришла в Москву к 12 марта

К середине марта в Москву пришло рекордное тепло. Температура воздуха 12 марта стремится к новому рекорду, перебив показатели 2015 года.

«Управление погодой вновь переходит к периферии антициклона. Облака поредеют, осадков не будет, а температура ожидается близкой к рекордно высоким отметкам: плюс 10–12 градусов, по области — плюс 9–14. Атмосферное давление будет расти. В пятницу без осадков, ночью местами гололедица, до плюс 2, днем — плюс 10–12 градусов», — сообщает синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Его коллега Евгений Тишковец отмечает, что из-за рекордного тепла на выходных снежный покров в Москве уменьшится на 10 см.

Чего ждать весной 2026 года в Москве, какая погода будет на майские праздники

Леус указывает, что после холодного февраля март в Европейской России сходу обогнал климатическую норму: 11 марта было обновлено более двух десятков рекордов тепла, в том числе в число рекордсменов попали Санкт-Петербург, Псков, Калининград, Вологда, Тверь, Донецк и Луганск. Весна 2026 года и в дальнейшем обещает быть жаркой.

Тишковец указывает, что мартовское тепло быстро уничтожает снежный покров: в предстоящие две недели граница снежного покрова сместится вглубь на 200–300 км (на северо-западе — на 500–700 км).

«От снега освободится северо-запад, запад и юг Русской равнины. В Москве останется от 5 до 10 см снега, который к началу апреля растает», — указал Тишковец.

По прогнозу синоптика, апрель и май будут даже жарче, чем начало весны.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«В марте положительное отклонение температуры от нормы составит не более 1–2 градусов (осадков выпадет на 30% меньше), в апреле и мае среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 3–4 градуса выше положенного (количество осадков ожидается с небольшим, около 10–15%, дефицитом)», — прогнозирует Тишковец.

По оценкам Гидрометцентра России, майское тепло распределится по России очень неравномерно: жарче всего будет на Кавказе, на юге Приволжья и в ряде областей Центральной России. На майских праздниках ожидается теплая погода: в Центральном регионе с 1 по 3 мая температура будет до плюс 16 градусов днем, однако ночью может похолодать — ниже плюс 6. Выходные, приуроченные ко Дню Победы, прогнозируются более теплыми: днем — до +18 градусов. Regions.ru пишет, что к середине мая температура в Москве может подскочить до аномальных плюс 25–28 градусов, а к концу месяца не исключены мощные грозы с ураганным ветром.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать весной

Леус прогнозирует в Петербурге продолжение тепла: рекорд был обновлен уже к 11 часам утра, температура поднялась до плюс 7,6 градуса, что на 0,3 градуса выше прежнего рекорда более чем вековой давности, 1921 года.

»[На Петербург] действует теплый сектор обширного североатлантического циклона с центром в Норвежском море. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода. Местами пройдут дожди, что не помешает температуре превысить суточный рекорд сегодняшнего дня. В Петербурге — плюс 8–10 градусов, в Ленобласти — плюс 6–11. Атмосферное давление около нормы. В пятницу без осадков, ночью — плюс 2–4, днем — плюс 9–11 градусов», — пишет синоптик.

Foreca прогнозирует, что с понедельника циклон принесет небольшое похолодание в Санкт-Петербург: придут облака, температура снизится до плюс 7–9 градусов днем и плюс 2–4 ночью. 16 марта ожидается 4,0 мм осадков.

Читайте также:

Новые рекорды тепла обернутся заморозками до –10? Прогноз погоды в Москве

Начинается «черная весна»? Удары по Украине 12 марта, где отключения света

Ситуация в аэропорту Дубая 11 марта: рейсов в Россию больше не будет?