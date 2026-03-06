Наводнение затопит пол-России? Где будет весеннее половодье в 2026 году

Несколько регионов РФ ждет очень мощное весеннее половодье, предупредили в Росгидромете. Где ждать беды, возможны ли наводнения, как проходило половодье в прошлые годы?

Каким будет весеннее половодье-2026, что говорит Росгидромет

С начала февраля 2026 года МЧС России готовится к периоду паводков, указывал в интервью СМИ министр Александр Куренков: обильные осадки в январе привели к формированию мощного снежного покрова. Запасы воды в снежном покрове в Московской, Калужской и Тамбовской областях, Мордовии превышали норму в 2-2,5 раза, в Новосибирской области и на Алтае — более чем в 3 раза.

«Анализ сложившихся гидрометеорологических условий показывает, что весеннее половодье 2026 года будет сложнее, чем в прошлом году, в частности в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах», — прогнозирует Росгидромет.

В общей сложности половодье сильнее обычного ожидается в 16 регионах России. Выше нормы вода будет во многих областях Центрального федерального округа: Смоленской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Владимирской и Московской областях. Половодья ожидается по всему бассейну реки Ока, а также на Москве-реке, Клязьме, Угре, Днепре.

Не менее опасная ситуация складывается в Сибирском федеральном округе: выше нормы вода будет в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, а также Красноярском крае. Может выйти из берегов Нижний Енисей.

Также выше нормы максимальные уровни воды весеннего половодья возможны в Мурманской и Оренбургской областях, на Кубани, на Волге, в Адыгее, Якутии, на Амуре. Кроме того, мощное половодье может охватить большинство рек Камчатки после январских мощнейших снегопадов.

«В период развития весеннего половодья при ухудшении гидрометеорологических условий в процессе вскрытия рек вероятны образования заторов льда, которые могут привести к разливу рек, выходу воды на пойму, затоплению пониженных участков населенных пунктов, не защищенных гидротехническими сооружениями», — указано в прогнозе Росгидромета.

Где половодья-2026 не будет, безопасные регионы

Росгидромет отмечает несколько регионов, где ожидается воды меньше обычного.

«Ниже нормы максимальные уровни воды ожидаются на реках Вологодской, Архангельской областей, Республики Коми, на Дону и реках его бассейна, на реках южной части европейской России, на реках Саратовской области, на р. Урал (Оренбургская область), на Вятке и Ветлуге (Удмуртия, Марий-Эл, Кировская и Нижегородская области), на Верхнем Енисее и Абакане (Республики Тыва и Хакасия), на реках Алдан, Вилюй, Оленек, Анабар (Республика Саха), Анадырь (Чукотский автономный округ)», — указано в прогнозе.

На остальных реках Российской Федерации по предварительным оценкам максимальные уровни воды ожидаются около нормы.

Где были половодья в 2024 и 2025 годах

Глава МЧС отметил, что в последние два года паводок проходил сложно в Сибири.

«Два последних года паводок сложно проходил на территории Якутии, Сахалинской, Омской, Тюменской и Челябинской областей. Кроме того, в 2024 году в числе таких регионов еще были Оренбургская, Томская, Кемеровская, Иркутская, Курганская области, Мордовия, Бурятия, Алтайский и Приморский края, в прошлом году — Башкортостан, Красноярский и Краснодарский края, а также Ямало-Ненецкий АО. За 2025 год от вешних вод пострадало 486 населенных пунктов, в 2024 году — 1537», — указал Куренков.

