Хабенского назначили ректором Школы-студии МХАТ: что известно, реакция

Актер Константин Хабенский назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале. Что об этом известно, почему ранее от этой должности отказался режиссер Константин Богомолов?

Что известно о назначении Хабенского

Любимова пожелала Хабенскому достижений и успехов.

«Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский, продолжая возглавлять Московский Художественный театр имени А. П. Чехова. Народный артист России, актер театра, кино, кинорежиссер и общественный деятель. Обладатель ордена Почета, за вклад в развитие отечественной культуры и искусства», — написала она.

Ранее Хабенский отказался комментировать информацию о его возможном назначении на пост ректора Школы-студии МХАТ.

«Пусть те, кто об этом написал, и комментируют, при чем здесь я», — сказал артист.

Место ректора стало вакантным после смерти актера Игоря Золотовицкого. Позднее выяснилось, что Любимова назначила на должность исполняющего обязанности режиссера Константина Богомолова. Она напомнила, что Богомолов также является драматургом и поэтом, а его творчество занимает особое место в современной культуре России.

В должность Богомолов вступил с 24 января 2026 года. Трудовой договор с режиссером заключили на период до проведения выборов ректора, добавили в Минкультуры.

Однако выпускники Школы-студии МХАТ попросили министра пересмотреть назначение Богомолова. В своем отрытом письме, опубликованном актером и выпускником студии Антоном Шагиным, они выступили против того, чтобы муж журналистки Ксении Собчак возглавлял их альма-матер. Авторы обращения обратили внимание, что все прежние ректоры, такие как Олег Ефремов и Олег Табаков, были воспитанниками МХАТа. Такие «корневые» руководители, считают они, создавали особую атмосферу в учебном заведении.

Почему Богомолов отказался возглавлять Школу-студию МХАТ

В итоге Богомолов обратился с просьбой к министру культуры освободить его от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ. При этом режиссер не стал раскрывать причины, побудившие его принять такое решение.

Источник, близкий к ситуации, сообщил, что муж Собчак просто не мог совмещать руководящие должности. Он руководит театром на Малой Бронной с 2019 года. Параллельно режиссер ведет мастер-классы в Московской школе нового кино.

«Все-таки нужно было что-то выбрать в этой ситуации: или Школу-студию, или театр. Есть положения, по которым ты не можешь возглавлять серьезные структуры — да и несерьезные тоже — так, чтобы это происходило одновременно, нельзя совмещать», — отметил источник.

Президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер в беседе с NEWS.ru предположил, что Богомолову, вероятно, не нужна была должность ректора Школы-студии МХАТ. По его мнению, недовольство студентов не стало главной причиной решения режиссера уйти с поста.

«Шумиха вокруг назначения Богомолова и протесты выпускников не повлияли [на его уход]. Просто он режиссер, и у него есть свое дело, которым он занимается. Богомолов — художественный руководитель театра. Пойти и заниматься педагогической деятельностью, несмотря на то что это должность ректора, все равно отнимает очень много времени. Я думаю, что он разумный человек и понял, что ему это не надо», — высказался Варшавер.

