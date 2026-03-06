Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 15:01

Хабенского назначили ректором Школы-студии МХАТ: что известно, реакция

Константин Хабенский Константин Хабенский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер Константин Хабенский назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале. Что об этом известно, почему ранее от этой должности отказался режиссер Константин Богомолов?

Что известно о назначении Хабенского

Любимова пожелала Хабенскому достижений и успехов.

«Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский, продолжая возглавлять Московский Художественный театр имени А. П. Чехова. Народный артист России, актер театра, кино, кинорежиссер и общественный деятель. Обладатель ордена Почета, за вклад в развитие отечественной культуры и искусства», — написала она.

Ранее Хабенский отказался комментировать информацию о его возможном назначении на пост ректора Школы-студии МХАТ.

«Пусть те, кто об этом написал, и комментируют, при чем здесь я», — сказал артист.

Место ректора стало вакантным после смерти актера Игоря Золотовицкого. Позднее выяснилось, что Любимова назначила на должность исполняющего обязанности режиссера Константина Богомолова. Она напомнила, что Богомолов также является драматургом и поэтом, а его творчество занимает особое место в современной культуре России.

В должность Богомолов вступил с 24 января 2026 года. Трудовой договор с режиссером заключили на период до проведения выборов ректора, добавили в Минкультуры.

Константин Хабенский Константин Хабенский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Однако выпускники Школы-студии МХАТ попросили министра пересмотреть назначение Богомолова. В своем отрытом письме, опубликованном актером и выпускником студии Антоном Шагиным, они выступили против того, чтобы муж журналистки Ксении Собчак возглавлял их альма-матер. Авторы обращения обратили внимание, что все прежние ректоры, такие как Олег Ефремов и Олег Табаков, были воспитанниками МХАТа. Такие «корневые» руководители, считают они, создавали особую атмосферу в учебном заведении.

Почему Богомолов отказался возглавлять Школу-студию МХАТ

В итоге Богомолов обратился с просьбой к министру культуры освободить его от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ. При этом режиссер не стал раскрывать причины, побудившие его принять такое решение.

Источник, близкий к ситуации, сообщил, что муж Собчак просто не мог совмещать руководящие должности. Он руководит театром на Малой Бронной с 2019 года. Параллельно режиссер ведет мастер-классы в Московской школе нового кино.

«Все-таки нужно было что-то выбрать в этой ситуации: или Школу-студию, или театр. Есть положения, по которым ты не можешь возглавлять серьезные структуры — да и несерьезные тоже — так, чтобы это происходило одновременно, нельзя совмещать», — отметил источник.

Президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер в беседе с NEWS.ru предположил, что Богомолову, вероятно, не нужна была должность ректора Школы-студии МХАТ. По его мнению, недовольство студентов не стало главной причиной решения режиссера уйти с поста.

«Шумиха вокруг назначения Богомолова и протесты выпускников не повлияли [на его уход]. Просто он режиссер, и у него есть свое дело, которым он занимается. Богомолов — художественный руководитель театра. Пойти и заниматься педагогической деятельностью, несмотря на то что это должность ректора, все равно отнимает очень много времени. Я думаю, что он разумный человек и понял, что ему это не надо», — высказался Варшавер.

Читайте также:

Почему не работает Telegram сегодня, 6 марта: замедление, полная блокировка

Россия добивает логистику «Укрзализницы»: удары по Украине 6 марта

Погода в Москве в пятницу, 6 марта: холода окончательно отступят?

Константин Богомолов
новости
Хабенский
МХАТ
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Раскрыто, можно ли ориентироваться на фитнес-часы при подсчете калорий
В Якутии приняли меры после гибели местного жителя от стаи собак
Экс-главу компании «Регион» и гендиректора «Толстого» заподозрили в хищении
ФАС возбудила дело против блогера из-за рекламы на YouTube
Офтальмолог рассказала о признаках развития глаукомы
В Краснодаре закрыли небо
На Украине возбудили дело после «похищения» инкассаторов Ощадбанка
Увеличилось число пострадавших в ОАЭ из-за ракетных обстрелов
Раскрыты подробности о забитом до смерти 18-летнем россиянине
США предрекли поражение в войне с главным противником из-за Ирана
Водителя вырезали из кабины после серьезного ДТП на КАД Петербурга
Генетик рассказал о причинах варикозной болезни
Россиянам рассказали, ждать ли дефицита томатов из-за войны в Иране
Экс-нардеп ответил, как переброс дроноводов ВСУ в Иран подкосил Украину
Дочь Ефремова назвала одно преимущество Хабенского перед Богомоловым
«Радиостанция Судного дня» вновь передала загадочное сообщение
«Форум в большом городе» собрал 16,5 миллиона зрителей
Политолог предположил, почему Трамп исключил Карлсона из своего движения
Flo Rida решил не лететь в Россию из-за обострения на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.