Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 14:32

«Имел счастье»: Богомолов о назначениях Хабенского и Безрукова

Богомолов поздравил с новыми назначениями Хабенского и Безрукова

Константин Богомолов Константин Богомолов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Режиссер Константин Богомолов обратился к народным артистам Константину Хабенскому и Сергею Безрукову в Telegram-канале и поздравил их с новыми назначениями. Известно, что Безруков стал художественным руководителем МХАТ имени Горького, а Хабенский — исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

От всего сердца поздравляю Сергея Безрукова с назначением! Замечательное решение. Сергей — артист выдающегося дарования и замечательный профессионал. Имел счастье работать с Сергеем и всегда привожу его в пример молодым коллегам, — подчеркнул Богомолов.

Он отметил, что учреждение ждет блестящее будущее под руководством Безрукова. Режиссер также отметил, что профессиональные качества Хабенского помогут развитию школы-студии.

Мои искренние поздравления коллеге и прекрасному артисту Константину Хабенскому! Уверен, что его огромный опыт в профессии, энтузиазм, талант менеджера и педагога, — станут мощным двигателем развития школы-студии, — написал Богомолов.

Ранее Минкультуры РФ освободило Константина Богомолова от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Художественный руководитель театра на Малой Бронной ушел по собственному желанию.

Константин Богомолов
Константин Хабенский
Сергей Безруков
МХАТ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Раскрыто, можно ли ориентироваться на фитнес-часы при подсчете калорий
В Якутии приняли меры после гибели местного жителя от стаи собак
Экс-главу компании «Регион» и гендиректора «Толстого» заподозрили в хищении
ФАС возбудила дело против блогера из-за рекламы на YouTube
Офтальмолог рассказала о признаках развития глаукомы
В Краснодаре закрыли небо
На Украине возбудили дело после «похищения» инкассаторов Ощадбанка
Увеличилось число пострадавших в ОАЭ из-за ракетных обстрелов
Раскрыты подробности о забитом до смерти 18-летнем россиянине
США предрекли поражение в войне с главным противником из-за Ирана
Водителя вырезали из кабины после серьезного ДТП на КАД Петербурга
Генетик рассказал о причинах варикозной болезни
Россиянам рассказали, ждать ли дефицита томатов из-за войны в Иране
Экс-нардеп ответил, как переброс дроноводов ВСУ в Иран подкосил Украину
Дочь Ефремова назвала одно преимущество Хабенского перед Богомоловым
«Радиостанция Судного дня» вновь передала загадочное сообщение
«Форум в большом городе» собрал 16,5 миллиона зрителей
Политолог предположил, почему Трамп исключил Карлсона из своего движения
Flo Rida решил не лететь в Россию из-за обострения на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.