«Имел счастье»: Богомолов о назначениях Хабенского и Безрукова

«Имел счастье»: Богомолов о назначениях Хабенского и Безрукова Богомолов поздравил с новыми назначениями Хабенского и Безрукова

Режиссер Константин Богомолов обратился к народным артистам Константину Хабенскому и Сергею Безрукову в Telegram-канале и поздравил их с новыми назначениями. Известно, что Безруков стал художественным руководителем МХАТ имени Горького, а Хабенский — исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

От всего сердца поздравляю Сергея Безрукова с назначением! Замечательное решение. Сергей — артист выдающегося дарования и замечательный профессионал. Имел счастье работать с Сергеем и всегда привожу его в пример молодым коллегам, — подчеркнул Богомолов.

Он отметил, что учреждение ждет блестящее будущее под руководством Безрукова. Режиссер также отметил, что профессиональные качества Хабенского помогут развитию школы-студии.

Мои искренние поздравления коллеге и прекрасному артисту Константину Хабенскому! Уверен, что его огромный опыт в профессии, энтузиазм, талант менеджера и педагога, — станут мощным двигателем развития школы-студии, — написал Богомолов.

Ранее Минкультуры РФ освободило Константина Богомолова от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Художественный руководитель театра на Малой Бронной ушел по собственному желанию.