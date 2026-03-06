В ГД оценили назначение Хабенского на ведущую должность в Школу-студию МХАТ

Народный артист России Константин Хабенский заслуженно стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, заявила NEWS.ru советская и российская киноактриса, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, режиссер имеет четкое представление о работе театра.

Что касается Хабенского — это однозначно хорошее назначение. К нему очень хорошо относятся в сообществе. У него есть представление о работе МХАТа, ранее он также работал в МХТ им. А. П. Чехова. Про [Сергея] Безрукова (актер. — NEWS.ru) [в должности худрука МХАТ имени Горького] судить сложнее, так как я не смотрела его последние спектакли. Надо прислушаться к мнению Союза театральных деятелей в таких случаях. Я считаю, что администрация должна внимательнее относиться к мнению театрального сообщества. Оно у нас сформированное, старинное, с традициями. Надо возрождать театральную критику, сообщество режиссеров, всех собирать и выслушивать мнения, чтобы не было волюнтаристских решений, — высказалась Драпеко.

Ранее министр культуры Ольга Любимова сообщила, что Хабенский назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. До него эту должность занимал режиссер Константин Богомолов, который подал в отставку. Безруков, в свою очередь, стал новым художественным руководителем МХАТ имени Горького.