Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 14:31

В ГД оценили назначение Хабенского на ведущую должность в Школу-студию МХАТ

Депутат Драпеко: Хабенский достоин должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Константин Хабенский Константин Хабенский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Народный артист России Константин Хабенский заслуженно стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, заявила NEWS.ru советская и российская киноактриса, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, режиссер имеет четкое представление о работе театра.

Что касается Хабенского — это однозначно хорошее назначение. К нему очень хорошо относятся в сообществе. У него есть представление о работе МХАТа, ранее он также работал в МХТ им. А. П. Чехова. Про [Сергея] Безрукова (актер. — NEWS.ru) [в должности худрука МХАТ имени Горького] судить сложнее, так как я не смотрела его последние спектакли. Надо прислушаться к мнению Союза театральных деятелей в таких случаях. Я считаю, что администрация должна внимательнее относиться к мнению театрального сообщества. Оно у нас сформированное, старинное, с традициями. Надо возрождать театральную критику, сообщество режиссеров, всех собирать и выслушивать мнения, чтобы не было волюнтаристских решений, — высказалась Драпеко.

Ранее министр культуры Ольга Любимова сообщила, что Хабенский назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. До него эту должность занимал режиссер Константин Богомолов, который подал в отставку. Безруков, в свою очередь, стал новым художественным руководителем МХАТ имени Горького.

Госдума
МХАТ
Константин Хабенский
Сергей Безруков
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше создают бесполетную зону на три месяца
Засекреченная карта провидцев: где на Земле можно спастись от Апокалипсиса
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Раскрыто, можно ли ориентироваться на фитнес-часы при подсчете калорий
В Якутии приняли меры после гибели местного жителя от стаи собак
Экс-главу компании «Регион» и гендиректора «Толстого» заподозрили в хищении
ФАС возбудила дело против блогера из-за рекламы на YouTube
Офтальмолог рассказала о признаках развития глаукомы
В Краснодаре закрыли небо
На Украине возбудили дело после «похищения» инкассаторов Ощадбанка
Увеличилось число пострадавших в ОАЭ из-за ракетных обстрелов
Раскрыты подробности о забитом до смерти 18-летнем россиянине
США предрекли поражение в войне с главным противником из-за Ирана
Водителя вырезали из кабины после серьезного ДТП на КАД Петербурга
Генетик рассказал о причинах варикозной болезни
Россиянам рассказали, ждать ли дефицита томатов из-за войны в Иране
Экс-нардеп ответил, как переброс дроноводов ВСУ в Иран подкосил Украину
Дочь Ефремова назвала одно преимущество Хабенского перед Богомоловым
«Радиостанция Судного дня» вновь передала загадочное сообщение
«Форум в большом городе» собрал 16,5 миллиона зрителей
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.