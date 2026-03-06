Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 12:27

Назначен исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ

Хабенский стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ

Константин Хабенский Константин Хабенский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Народный артист России Константин Хабенский назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegarm-канале. Она пожелала ему достижений и успехов.

Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский, продолжая возглавлять Московский Художественный театр имени А.П. Чехова. Народный артист России, актер театра, кино, кинорежиссер и общественный деятель. Обладатель Ордена Почета, за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, — написала она.

Ранее Хабенский отказался комментировать информацию о его возможном назначении на пост ректора Школы-студии МХАТ. Он попросил обратиться к тем, кто распространил слухи о новой должности.

До этого актер и режиссер Сергей Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького. Любимова отметила, что Безруков успешно совмещает совмещает общественную и административную деятельности с актерской работой.

Хабенский
МХАТ
ректоры
Ольга Любимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солист группы «Три дня дождя» стал отцом второго сына за полгода
Реклама в Telegram запрещена или нет? Что сказали в ФАС и РКН, разъяснения
Экс-игрок сборной СССР объяснил провал «Спартака» в матче с «Динамо»
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты
В Кремле раскрыли, к чему приведет размещение ядерного оружия в Финляндии
Жительница Кировска смогла вернуть деньги, переданные мошенникам
В России призвали иранцев уничтожить мировое зло во главе с Трампом
Более 2 тыс. украинских БПЛА перехватили в зоне СВО за неделю
Житель Петербурга предстанет перед судом за повторную езду в нетрезвом виде
Судью задержали после матча «Химки» — «Алания»
Названа истинная причина отправки украинских военных для охраны баз США
Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке цветов к 8 Марта
Назван новый худрук МХАТ имени Горького
Песков рассказал о сотрудничестве России с Китаем и Индией
Ромашина раскрыла секрет многолетнего доминирования российских синхронисток
Психиатр объяснил, как пережить начало самостоятельной жизни ребенка
Морские силы разгромили восемь вражеских БЭК
Королевская семья Британии: новости, Эндрю сотрудничал со спецслужбами РФ?
Назначен исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ
Песков предупредил Финляндию о последствиях ошибочного шага
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.