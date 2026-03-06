Назначен исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ

Народный артист России Константин Хабенский назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegarm-канале. Она пожелала ему достижений и успехов.

Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский, продолжая возглавлять Московский Художественный театр имени А.П. Чехова. Народный артист России, актер театра, кино, кинорежиссер и общественный деятель. Обладатель Ордена Почета, за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, — написала она.

Ранее Хабенский отказался комментировать информацию о его возможном назначении на пост ректора Школы-студии МХАТ. Он попросил обратиться к тем, кто распространил слухи о новой должности.

До этого актер и режиссер Сергей Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького. Любимова отметила, что Безруков успешно совмещает совмещает общественную и административную деятельности с актерской работой.