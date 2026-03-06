Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 18:17

Российские «охотники за подлодками» подняли на уши ВВС США и Канады

DN: США и Канада подняли 12 самолетов для перехвата российских Ту-142 у Аляски

Ту-142 Ту-142 Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) применило 12 самолетов для перехвата дальних противолодочных самолетов Ту-142 авиации ВМФ России, утверждает Defense News. Российские «охотники за подлодками» выполняли полет у опознавательных зон ПВО Аляски и Канады.

Как пишут авторы, для перехвата подняли два истребителя F-35 Lightning II и два F-22 Raptor ВВС США. Их сопровождали четыре самолета-заправщика KC-135 Stratotanker.

Также в операции задействовали «летающий радар» E-3 Sentry, канадские истребители CF-18 Hornet и заправщик CC-150 Polaris. При этом в NORAD подчеркнули, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве, не нарушая границ.

Ранее истребители НАТО подняли в небо над Балтийским морем для сопровождения российского самолета Ил-20М. Он двигался со стороны воздушного пространства Калининградской области. Два истребителя быстрого реагирования Eurofighter ВВС ФРГ были подняты с авиабазы в Лаге в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.

