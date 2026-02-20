Зимняя Олимпиада — 2026
Близкий к Трампу инвестор тайно подписал газовое соглашение с Россией

Американский инвестор Бич подписал соглашение с НОВАТЭКом по газу на Аляске

Американский инвестор Джентри Бич сообщил газете The New York Times, что осенью прошлого года тайно подписал соглашение о разработке газового месторождения на Аляске с российской компанией НОВАТЭК. Контракт был согласован после личных встреч с главой компании Леонидом Михельсоном в Дубае и Европе, отметил близкий к президенту США Дональду Трампу бизнесмен.

Настало время всем нам работать вместе, — заявил Бич.

Предприниматель отметил, что смог заключить договор, поскольку головная структура НОВАТЭКа не входит в санкционные списки США. Он объяснил, что проект предполагает использование передвижной установки по производству СПГ, которую строят на предприятии в Мурманской области.

НОВАТЭК сообщил, что действительно обсуждает возможность применения своей технологии по сжижению природного газа в удаленном районе на севере Аляски. При этом компания не подтвердила наличие какого-либо сотрудничества с Бичем. В заявлении также подчеркнули, что любые договоренности могут быть реализованы лишь при условии поддержки со стороны властей США и России.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия не предлагала США проекты на $12 трлн (921 трлн рублей) в обмен на снятие санкций. Он назвал эти сообщения недостоверными.

