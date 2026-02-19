Зимняя Олимпиада — 2026
Дмитриев ответил на сообщения о «величайшей сделке» с США

Дмитриев: Россия не предлагала США проекты на $12 трлн в обмен на санкции

Россия не предлагала США проекты на $12 трлн (921 трлн рублей) в обмен на снятие санкций, написал в мессенджере MAX спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он назвал соответствующие утверждения недостоверными.

The Economist выпустил фейковый вброс: якобы Россия предлагает США проекты на $12 триллионов «в обмен» на снятие санкций. Это неверно. Снятие санкций в итоге будет продиктовано интересами самих США: американские компании уже потеряли уйдя с российского рынка свыше $300 млрд, — написал Дмитриев.

Ранее глава РФПИ отмечал, что США заинтересованы в отмене санкций против России из-за потенциальных совместных проектов. По его словам, Вашингтон в конечном итоге отменит рестрикции из-за крупных убытков американских компаний.

До этого Дмитриев выразил идею о сотрудничестве для уменьшения угрозы возникновения третьей мировой войны. Свое мнение он высказал, оценивая итоги исследования фирмы Public First, которое показало тревожные настроения среди граждан основных западных стран.

