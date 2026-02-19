Зимняя Олимпиада — 2026
Дмитриев указал на прямой интерес США в отмене санкций против России

Дмитриев: США заинтересованы в отмене санкций против РФ из-за выгодных проектов

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
США заинтересованы в отмене санкции против России из-за потенциальных совместных проектов, написал спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х. По его словам, Вашингтон в конечном итоге отменит рестрикции из-за крупных убытков американских компаний.

США в конечном итоге отменят санкции, потому что санкции против России обошлись американским компаниям более чем в $300 млрд. Отмена санкций против России отвечает интересам США, — написал он.

Так Дмитриев прокомментировал публикацию The Economist, в которой говорилось, что Совбез России разработал план крупной сделки с США. По информации издания, этот проект предусматривает возвращение в Россию западных активов стоимостью около $60 млрд, принадлежащих компаниям, покинувшим страну после введения экономических санкций. По данным СМИ, план предполагает восстановление контроля над этими активами путём покупки их обратно иностранными владельцами, несмотря на отсутствие формального соглашения о возврате собственности.

До этого Дмитриев выразил идею о сотрудничестве для уменьшения угрозы возникновения третьей мировой войны. Свое мнение он высказал, оценивая итоги исследования фирмы Public First, которое показало тревожные настроения среди граждан основных западных стран.

