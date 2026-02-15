Дмитриев призвал Запад к диалогу на фоне панических настроений населения

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети Х выступил с инициативой о совместной работе по снижению рисков начала Третьей мировой войны. Свое заявление он сделал, комментируя результаты опроса аналитической компании Public First. Они свидетельствуют о пессимистических настроениях среди жителей ведущих западных держав.

Мы должны работать вместе, чтобы снизить риски Третьей мировой войны, — написал Дмитриев.

Согласно исследованию, наибольшее число респондентов, опасающихся начала Третьей мировой войны в ближайшие пять лет, проживает в США (46%) и Великобритании (43%). Кроме того, треть опрошенных в этих странах, а также во Франции и Канаде, не исключают возможности применения ядерного оружия в ближайшем будущем.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что недовольство администрации США условиями Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений лишь доказывает, что документ был составлен правильно. Так он ответил на шутку корреспондента о возможном переименовании соглашения в «Договор о глобальной безопасности и стабильности имени Дональда Трампа».