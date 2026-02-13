Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 13:06

Рябков увидел в реакции Трампа подтверждение, что ДСНВ был составлен верно

Рябков: реакция США на ДСНВ подтверждает правильность прописанных в нем условий

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Недовольство администрации США условиями Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) лишь доказывает, что документ был составлен правильно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС. Так он ответил на шутку корреспондента о возможном переименовании соглашения в «Договор о глобальной безопасности и стабильности имени Дональда Трампа».

Хочу сказать, что и в первый срок президентства Трампа, когда склонности к подобным шуткам было меньше, чем сейчас, — и тогда мы слышали, что его администрацию ДСНВ не устраивает. И уже тогда мы видели в этом признак того, что документ был написан правильно, — подчеркнул дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит соблюдать мораторий по ДСНВ, пока США не превышают установленные лимиты. Министр отметил, что ситуация со стратегической стабильностью вызывает беспокойство.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и США будут занимать ответственную позицию по ДСНВ. Он уточнил, что Москва и Вашингтон осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме.

