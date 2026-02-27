Соединенные Штаты намерены нарастить свой ядерный арсенал, сохранив на дежурстве старые ракеты Minuteman III, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его мнению, именно по этой причине Вашингтон затягивал продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Россия, согласно ДСНВ, модернизировала свою ядерную триаду на 95%, заменила старые ракеты на новые. Американцы затягивали специально, потому что, видимо, готовились к тому, что будут продлевать договор. Получается, что сейчас они заявляют о строительстве новых шахт. То есть это будет означать, что они останутся с ракетами Minuteman III. Часть шахт они законсервируют, и самые старые ракеты отправят на утилизацию, а вооружение, подлежащее модернизации, будет нести боевое дежурство. Таким образом, они увеличат ядерный потенциал на 70%. Я думаю, что США также поступят с атомными подводными лодками, с бомбардировщиками. Это чистой воды обман, причем обман России, — высказался Кнутов.

Ранее сообщалось, что американские дипломаты в Женеве провели переговоры с российскими коллегами о заключении нового многостороннего соглашения, которое заменит действующий договор СНВ. Вашингтон хочет расширить диалог по контролю над вооружениями.