Власти одного региона призвали жителей укрыться в капитальных зданиях

В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Денис Паслер. Он призвал местных жителей соблюдать меры безопасности и следовать указаниям оперативных служб.

Уважаемые жители Свердловской области! В регионе объявлен режим ракетной опасности! — написал Паслер.

По его словам, профильные службы и ведомства выполняют комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности. Власти рекомендовали жителям сохранять спокойствие и проявлять бдительность. Гражданам советуют воздержаться от выхода на улицу, а при нахождении вне помещений — укрыться в капитальном строении или подземном укрытии, включая переходы и паркинги. Паслер добавил, что оставаться в безопасном месте нужно до сигнала: «Отбой ракетной опасности».

Ранее сообщалось, что ракетную опасность объявили сразу в двух субъектах — в Пермском крае и Оренбургской области. Власти призвали жителей регионов проявить бдительность и следить за дальнейшими оповещениями. При этом отмечается, что на территории Прикамья данный режим ввели впервые с начала специальной военной операции на Украине.