Главу города задержали под Иркутском: катастрофа в Бодайбо, что за скандал

В Иркутской области задержали главу Бодайбинского городского поселения Алексея Ботвина, пишет РИА Новости со ссылкой на источники. В чем причины, что за скандал, какая катастрофа произошла в Бодайбо?

Главу города задержали под Иркутском: что известно, причины

«Мэр Бодайбинского городского поселения Алексей Ботвин задержан», — заявил источник.

Официальной информации о причинах задержания Ботвина нет. Журналисты в контексте сообщения пишут о коммунальной аварии.

Катастрофа в Бодайбо, что за скандал

В конце января жители Бодайбо остались без тепла и воды из-за промерзания водопровода. Работу остановили четыре котельные. Без отопления и водоснабжения на момент ЧП остался 141 дом, где проживают 1,3 тысячи человек, а также две школы.

«В Иркутской области <...> возбуждено уголовное дело по факту снижения температурных показателей в жилых домах города Бодайбо. <...> Следователи проводят необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили 30 января в региональном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве сослались на публикации СМИ, в которых говорится о ненадлежащих условиях в жилых домах Бодайбо в связи с понижением в квартирах температуры ниже нормативных требований.

6 февраля в Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Необходимо ускорить темпы подготовки систем теплоснабжения домов к подаче теплоносителя, обеспечить готовность водопроводных разводящих систем индивидуальных жилых домов. Особое внимание — проработке всех возможных сценариев и технических решений ремонтно-восстановительных работ. Понимаем, что ситуация остается сложной», — написал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

20 февраля Кобзев сообщил, что теплоснабжение восстановлено во всех многоквартирных домах; отопление к тому моменту восстановили в 175 домах. Через два дня губернатор объявил о завершении первого этапа восстановительных работ — восстановления теплоснабжения.

Губернатор уточнил, что все четыре котельные Бодайбо работают, тепло в дома и соцобъекты подается; 13 домов переведены на электроотопление. По данным управления МЧС по Иркутской области, всего за время восстановительных работ в Бодайбо проложено более пяти тысяч метров новых сетей тепло- и водоснабжения.

«Впереди у нас еще два этапа — восстановление холодного водоснабжения и водоотведения», — добавил Кобзев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кроме того, 13 февраля режим ЧС ввели и в городе Шелехове, а также в селе Баклаши Иркутской области из-за аварии на магистральном водопроводе. Там произошел разрыв трубы. Специалисты неоднократно пытались устранить утечку, но при установке хомута разрыв увеличился. В итоге местные власти приняли решение перекрыть проблемный отрезок водопровода и заменить 12-метровый участок трубы.

