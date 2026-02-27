Бывшего главреда издания Readovka обвинили в мошенничестве

Бывшего главного редактора издания Readovka Алексея Костылева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РБК источники в правоохранительных органах. Его задержали 25 февраля. В отношении журналиста возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

В настоящее время следствие ходатайствует перед судом об аресте Костылева сроком на два месяца на период проведения расследования, утверждают источники. Других деталей дела пока не появилось.

Ранее в розыск был объявлен редактор издания «Медиазона» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Дмитрий Трещанин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Согласно информации ведомства, его разыскивают по уголовной статье.

До этого стало известно, что по делу редактора URA.RU Дениса Аллаярова допросили еще одну сотрудницу полиции. В беседе со следователями та подтвердила, что в ее отделе полиции нарушались правила работы со служебной информацией. Уголовное дело о взятках сотрудникам правоохранительных органо против журналиста возбудили еще в 2025 году.