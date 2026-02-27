Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 13:38

Бывшего главреда издания Readovka обвинили в мошенничестве

РБК: экс-главреда издания Readovka Костылева задержали по делу о мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывшего главного редактора издания Readovka Алексея Костылева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РБК источники в правоохранительных органах. Его задержали 25 февраля. В отношении журналиста возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

В настоящее время следствие ходатайствует перед судом об аресте Костылева сроком на два месяца на период проведения расследования, утверждают источники. Других деталей дела пока не появилось.

Ранее в розыск был объявлен редактор издания «Медиазона» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Дмитрий Трещанин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Согласно информации ведомства, его разыскивают по уголовной статье.

До этого стало известно, что по делу редактора URA.RU Дениса Аллаярова допросили еще одну сотрудницу полиции. В беседе со следователями та подтвердила, что в ее отделе полиции нарушались правила работы со служебной информацией. Уголовное дело о взятках сотрудникам правоохранительных органо против журналиста возбудили еще в 2025 году.

задержания
СМИ
мошенничество
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дом как точка сбора семьи
Россиянка прилетела «зайцем» из Нью-Йорка в Милан
Лепс выпустил рок-версию песни «Спасите наши души» Высоцкого
Цивилева рассказала, как фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО
Режим ракетной опасности впервые объявили в двух регионах России
Глава Можайска рассказал о планах по развитию округа
Хинштейн показал последствия атаки БПЛА в Сеймском округе
Раскрыта одна деталь дела основателя издания Readovka
Врач назвала последствия резкого отказа от мяса и молока в начале поста
Новая возлюбленная, гражданство Армении, Светлаков: как живет Галустян
«Биннофарм Групп» увеличил продажи на 30% в эстетическом направлении
Цивилева рассказала о работе фонда «Защитники Отечества» в регионах
Как выбрать коврик для ванной: безопасность, эстетика, тактильность
Зеленский согласился на встречу с Путиным, но озвучил нюанс
Власти сообщили о попытке ракетной атаки на Чувашию
Блогеру Ефремову пришлось раскошеливаться из-за долгов
В РПЦ предупредили, что категорически нельзя делать в Великий пост
Весна уже пришла? Погода в Москве на 8 Марта, оттепель и заморозки
Стало известно, когда начнется сезон цветения и пыльцы
Кинолог объяснил, как жить с собакой с деменцией
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.