Политолог рассказал, насколько США заинтересованы в украинском конфликте

Для США украинский конфликт стал одним из рычагов давления, заявил Lenta.ru ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Он отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп продолжит участвовать в переговорах.

Почему проводятся раунды переговоров? Потому что Украина уже неинтересна, она не приоритет. Это для [Джо] Байдена (бывший президент США. - NEWS.ru), условно говоря, судьба Запада решалась на Украине: то есть, если Запад проигрывает на Украине — он проигрывает везде. А для Трампа Украина — это периферия, один из треков, — заявил Блохин.

Политолог подчеркнул, что в украинском конфликте все еще представлены интересы США. По его словам, приоритетным вопросом для Трампа станет конфликт в Иране.

Ранее замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Кислица заявил, что встреча президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского может состояться до конца марта. По его мнению, это возможно при благоприятном ходе переговоров по урегулированию конфликта.