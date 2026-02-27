Зимняя Олимпиада — 2026
Пакистан раскрыл планы на применение ядерного оружия против Афганистана

Посол Тирмизи: Пакистан никогда не применит ядерное оружие против Афганистана

Пакистан никогда не станет применять ядерного оружия против Афганистана, заявил посол Исламабада в России Файсал Нияз Тирмизи. По его словам, которые приводит РИА Новости, в Пакистане афганцев считают своим братским народом.

Мы ответственная страна, ответственная ядерная держава. Мы никогда не будем использовать ядерное оружие против Афганистана, это братский народ, — подчеркнул Тирмизи.

Ранее местные СМИ сообщали, что Вооруженные силы Афганистана нанесли удары по ядерному объекту в Пакистане и военной базе в районе Абботтабад. По информации источников, после атаки были усилены меры безопасности в регионе, а власти Пакистана начали оценку масштабов ущерба и организуют оказание медицинской помощи пострадавшим.

До этого Пакистан объявил открытую войну правительству талибов в Афганистане. Министр обороны страны Хаваджа Асиф обвинил вторую сторону в превращении государства в колонию Индии. По его словам, они собрали террористов со всего мира и стали экспортировать террор, превратившись в марионеток Индии.

