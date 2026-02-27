Новый член НАТО заявил о готовности разместить ядерное оружие

Стокгольм допускает размещение ядерного оружия в случае введения военного положения, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон. По его словам, власти готовы на все, чтобы обеспечить выживание королевства.

Если начнется война, мы, конечно, будем готовы ко всему, что может обеспечить выживание Швеции и безопасность шведов, — отметил Йонсон.

Ранее сообщалось, что этой осенью Швеция возобновит практику масштабных учений по эвакуации гражданских лиц, которые не проводились с 1960-х годов. Первые маневры запланированы на острове Готланд. В них примут участие до 300 добровольцев. Это станет началом серии тренировок: шведское управление по гражданской обороне уже готовит еще более масштабные учения, которые пройдут на севере страны в 2027 году.

До этого посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Швеция вместе с НАТО проводит учения в Балтийском и Североевропейском регионах, направленные на отработку сценария военного конфликта с Россией. По его словам, эти мероприятия, идущие непрерывной чередой, имеют ярко выраженную антироссийскую направленность.