Муж Маши Распутиной связал скандал с их домом на Рублевке и дело Долиной Муж Распутиной заявил, что после дела Долиной он и Маша верят в Верховный суд

Певица Маша Распутина надеется, что Верховный суд встанет на ее сторону в имущественном споре по дому в Одинцовском районе, сказал NEWS.ru муж артистки Виктор Захаров. По его словам, певица обратилась с открытым письмом к председателю Верховного суда Игорю Краснову, потому что после кейса Долиной верит ему.

Суды идут 2,5 года. Сначала мы выносить это не хотели, но начался судебный беспредел: нас не слышат, другую сторону слушают. Требуют, чтобы дом признали роскошью. Это дурдом, беспредел! Она (Маша Распутина. — NEWS.ru) очень надеется на нового председателя Верховного суда Краснова, который умеет ставить судей на место и показал себя в деле Долиной, — сказал Захаров.

Муж певицы пояснил, что порядка 30 лет не живет со своей бывшей женой, которая потребовала у него раздела имущества. По его словам, уже после расставания с ней он вложил в дом большие средства. Захаров уточнил, что, согласно судебной экспертизе, особняк стоит 90 млн рублей.

Ранее стало известно, что Маша Распутина столкнулась с угрозой выселения из своего подмосковного особняка в деревне Таганьково из-за затяжного имущественного спора с бывшей женой своего супруга Виктора Захарова. Суды взыскали с Захарова 70 млн рублей в пользу экс-супруги, но он был признан банкротом, и теперь она претендует на жилье.