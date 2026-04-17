Суд отменил взыскание 47 млн рублей с мужа Распутиной в пользу бывшей жены

Первый кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил жалобу певицы Маши Распутиной и отменил взыскание с ее супруга Виктора Захарова компенсации в пользу бывшей жены, сообщила пресс-служба суда. Елена Захарова требовала раздела земельных участков и дома в Подмосковье. Мужчина настаивал, что фактические брачные отношения с истицей прекратились в 1996 году, когда он переехал в Москву и начал жить с артисткой.

Одинцовский городской суд в марте 2023 года расторг брак между Захаровыми, но в разделе имущества обеим сторонам отказал. Московский областной суд с этим не согласился: апелляция признала недвижимость совместно нажитой и постановила взыскать с Захарова компенсацию в пользу бывшей жены. После повторного рассмотрения с новой экспертизой сумма выросла почти до 47 млн рублей.

Распутина обжаловала эти решения, заявив, что ее права были нарушены, поскольку она проживала с Захаровым в спорном доме и вкладывала средства в его реконструкцию. Кассационная инстанция поддержала певицу: все апелляционные определения отменены, оставлено в силе решение Одинцовского суда от 10 марта 2023 года. Таким образом, в разделе имущества и взыскании компенсации Елене Захаровой отказано.

Ранее дочь Распутиной, 25-летняя Мария Захарова, откровенно рассказала о трудностях в отношениях с семьей и пожаловалась на бедную жизнь. Сейчас девушка живет на родительском участке в двухэтажном гостевом доме, который ее мать иронично называет «баней».