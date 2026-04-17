Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 15:12

Суд отменил взыскание 47 млн рублей с мужа Распутиной в пользу бывшей жены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Первый кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил жалобу певицы Маши Распутиной и отменил взыскание с ее супруга Виктора Захарова компенсации в пользу бывшей жены, сообщила пресс-служба суда. Елена Захарова требовала раздела земельных участков и дома в Подмосковье. Мужчина настаивал, что фактические брачные отношения с истицей прекратились в 1996 году, когда он переехал в Москву и начал жить с артисткой.

Одинцовский городской суд в марте 2023 года расторг брак между Захаровыми, но в разделе имущества обеим сторонам отказал. Московский областной суд с этим не согласился: апелляция признала недвижимость совместно нажитой и постановила взыскать с Захарова компенсацию в пользу бывшей жены. После повторного рассмотрения с новой экспертизой сумма выросла почти до 47 млн рублей.

Распутина обжаловала эти решения, заявив, что ее права были нарушены, поскольку она проживала с Захаровым в спорном доме и вкладывала средства в его реконструкцию. Кассационная инстанция поддержала певицу: все апелляционные определения отменены, оставлено в силе решение Одинцовского суда от 10 марта 2023 года. Таким образом, в разделе имущества и взыскании компенсации Елене Захаровой отказано.

Ранее дочь Распутиной, 25-летняя Мария Захарова, откровенно рассказала о трудностях в отношениях с семьей и пожаловалась на бедную жизнь. Сейчас девушка живет на родительском участке в двухэтажном гостевом доме, который ее мать иронично называет «баней».

Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.