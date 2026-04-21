«Облегающие мини старят»: профессор моды призвала Распутину сменить стиль

62-летняя певица Маша Распутина выглядит вульгарно из-за коротких платьев и глубоких вырезов, поделилась мнением в беседе с NEWS.ru профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина эксперт в области дизайна костюма Надежда Коробцева. Она призвала певицу отказаться от ярких цветов в одежде и прикрыть зону декольте — такой прием будет визуально молодить.

На фото [певицы] последних лет можно увидеть, как облегающие мини и глубокие вырезы старят образ. Имидж Маши Распутиной, не менявшийся десятилетиями, подчеркивает возраст и выглядит, увы, неуместно, — заявила Коробцева.

В 1990-е о Распутиной говорили как о «хулиганке без комплексов». Артистка эпатировала публику пышными прическами, корсетами, лакированными сапогами — в том числе нарядами привлекала внимание. Теперь, по словам эксперта, мода стала элегантной, и Маша не соответствует трендам.

Ее образ по-прежнему зажигает залы, но небольшая шлифовка сделала бы его современнее. Вместо ультрамини лучше выбрать миди с разрезом или платья с акцентом на талию, но более закрытые в зоне декольте. Яркие цвета можно смягчить, добавить благородные материалы — шелк, бархат — и дизайнерские аксессуары, — резюмировала профессор моды.

Ранее первый кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил жалобу Распутиной и отменил взыскание с ее супруга Виктора Захарова компенсации в пользу бывшей жены. Елена Захарова требовала раздела земельных участков и дома в Подмосковье, однако мужчина настаивал, что фактические брачные отношения с истицей прекратились в 1996 году, когда он переехал в Москву и начал жить с артисткой.

Дочь Распутиной 25-летняя Мария Захарова откровенно рассказала о трудностях в отношениях с семьей и пожаловалась на бедную жизнь. Сейчас девушка живет на родительском участке в двухэтажном гостевом доме, который ее мать иронично называет «баней».