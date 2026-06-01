Гришино, Липовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 1 июня

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 1 июня? Что происходит у Александровки, Билицкого, Брусовки, Василевки, Веселого, Волчанска, Волоховки, Гришино, Граново, Дробышево, Избицкого, Константиновки, Липцев, Липовки, Молочарки, Охримовки, Рай-Александровки, Северска, Святогорска и Харькова ?

WarGonzo

На Красноармейском направлении фиксируется продвижение западнее Гришино и в Василевке, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«На Добропольском участке ВС РФ восстановили позиции в районе Кучерова Яра. На Константиновском направлении идут бои в северной части Долгой Балки. В самой Константиновке ВС РФ продвигаются в западной и восточной частях города, сообщается о продвижении в центре северной части города со стороны Новодмитровки. На Краснолиманском направлении ВС РФ наступают севернее Брусовки. Идут бои в лесном массиве национального парка „Святые горы“. На Северском участке войска РФ наступают в сторону Липовки. Есть успехи в районе Калеников. ВС РФ выравнивают фронт в районе Голубовка — Миньковка. Харьковский фронт. На Волчанском направлении продолжаются бои в Охримовке. Войска РФ атакуют Лосевку со стороны Писаревки и Шестеровки», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

Подразделения ВС России пытаются охватить Красный Лиман с севера, со стороны Ставков, пишет Telegram-канал «Два майора».

«Бои на подступах к городу идут долгие месяцы. Одновременно сообщают об активизации действий на направлении Святогорска. На Константиновском направлении ВС России утюжат логистику и позиции противника ФАБ. Ресурсы противника опасаются активизации наших подразделений на направлении юго-западнее Долгой Балки, так как растягивание обороны ВСУ может отвлечь вражеских операторов БПЛА и снизить плотность дронов в воздухе. В Днепропетровской области группировка войск „Восток“ сообщает, что наши подразделения вклиниваются в глубину обороны ВСУ — северо-западнее населенного пункта Александроград, ведя наступательные действия в лесном массиве за рекой Волчьей», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Северный ветер»

На Харьковском направлении ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Казачьей Лопани, Липцев, Белого Колодезя, Бугаевки, Рубежного, Митрофановки, Котовки и Григорьевки, пишет Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе Казачьей Лопани ВСУ продолжают оборудовать позиции на подступах к населенному пункту. Наши артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по вскрытым целями противника. На Липцевском направлении ВСУ активных действий не предпринимали. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Север“ продвинулись на семи участках до 500 метров. Наши штурмовики ведут стрелковые бои в селе Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении без существенных изменений. Наши военнослужащие закрепляются на ранее занятых позициях», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Иван Смирнов
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
