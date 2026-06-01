Власти Иркутской области ответили, когда заработает аэропорт Минтранс: продажа билетов в аэропорту Усть-Илимска начнется до 7 июня

Продажа билетов в аэропорту Усть-Илимска начнется на этой неделе, сообщает Angarsky со ссылкой на пресс-службу Минтранса региона. На неработающий аэропорт пожаловались местные жители.

В ведомстве подчеркнули, что аэропорт не закрыт. Также жители региона пожаловались на состояние дорог, ведущих к воздушной гавани. Представители Минтранса ответили, что в этом году в ремонте находятся три участка дороги в Усть-Илимском районе.

Ранее сообщалось, что аэропорты Владикавказа и Магаса временно прекратили работу. Воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты, уточнили в ведомстве.

До этого сообщалось, что временные ограничения были введены в аэропорту Волгограда. Меры необходимы для безопасности полетов.