01 июня 2026 в 12:55

Обиженный фермер устроил «навозное возмездие» владельцам дорогих авто

Британский фермер наказал водителей BMW и Mercedes за неправильную парковку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Более 20 роскошных автомобилей BMW и Mercedes получили «навозный душ» в Озерном крае Англии, сообщает издание Metro. Местный фермер обрызгал машины жидким навозом, чтобы отомстить водителям, которые проигнорировали табличку с просьбой не парковаться на поле во время сезона ягнят. Очевидцы поддержали землевладельца.

Я не могу винить фермера. Эти водители проигнорировали знак и специально припарковались на поле, так что это справедливо. Любой фермер, который имел дело с туристами, мечтал об этом. Представь, что возвращаешься после долгой прогулки и находишь машину, покрытую грязью, — это ужасно. Но это их собственная вина. Это служит хорошим сдерживающим фактором и, по сути, справедливо, — прокомментировал произошедшее Дилан Уокли, местный фермер и очевидец.

Поле в Райдал-Уотер (графство Камбрия) предназначено для выпаса овец. Инцидент произошел во время праздничных дней, когда туристы массово оставляли свои авто на пастбище, несмотря на запрещающие таблички.

Ранее похожие случаи «народного правосудия» происходили и в России. Так, к примеру, приезжий поджег иномарку москвича, который облил его водой из лужи.

Европа
фермер
туристы
навоз
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
