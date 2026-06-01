Заслуженная артистка РФ Лариса Жуковская умерла на 89-м году жизни, сообщил ТАСС источник в МХАТе им. Горького, в котором она играла. Причины ее смерти не уточняются.

Сегодня не стало Ларисы Александровны, — говорится в сообщении.

Жуковская родилась 13 июня 1937 года. Она окончила ГИТИС и вошла в труппу МХАТа. Артистка наиболее известна по ролям княжны Вороновой в фильме «Анна Каренина» и княжны Безуховой в экранизации режиссера Сергея Бондарчука романа Льва Толстого «Война и мир».

Ранее умер спортивный комментатор и «голос снукера» в России Владимир Синицын. Ему было 74 года. Причины смерти журналиста не уточняются.

До этого ушел из жизни ученый-математик, народный художник России и почетный член Российской академии художеств, один из разработчиков герба России Владимир Никонов. Прощание с ним прошло 28 мая на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества».

18 мая ушел из жизни художник театра и кино академик отделения театрального и кинодекорационного искусства Российской академии художеств (РАХ) Юрий Устинов. Ему было 72 года.