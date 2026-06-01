Аналитик ответил, повлияет ли жара на популярность Турции у туристов

Популярность Турции не снизится из-за жары, рассказал «Москве 24» стратегический аналитик, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов. Температура выше климатической нормы ожидается на территории всей страны.

Турция традиционно ассоциируется с отдыхом по системе «все включено», которая предоставляет множество преимуществ за фиксированную стоимость. Российские туристы большую часть времени проводят в отелях, перемещаясь лишь к пляжу или бассейну. Даже при сильной жаре отдыхающие понимают, что выходить на улицу лучше ближе к вечеру, — рассказал Абасов.

Аналитик подчеркнул, что на популярность также влияют невысокие цены. По его словам, Турция знакома россиянам, что делает ее приоритетной на ближайшие годы.

