Захарова заявила о прибытии российского посла в Армении в Москву

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Посол РФ в Армении Сергей Копыркин находится в Москве, заявила ТАСС представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, дипломат проводит консультации.

Он в Москве, проводит консультации, — сказала Захарова.

Ранее в МИД РФ заявили, что Копыркин был экстренно вызван в Москву для проведения дипломатических консультаций. Подобный шаг дипломатического ведомства напрямую связан с текущими действиями армянского руководства, которое взяло активный курс на политическое сближение с Европейским союзом.

До этого президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия настаивает на проведении референдума в Армении в ближайшее время. Глава государства добавил, что голосование могло бы определить дальнейший путь Еревана в ЕАЭС или ЕС.

Кроме того, президент России предупредил, что в случае выхода из Евразийского экономического союза Армения потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, которые приняты объединением. Российский лидер подчеркнул, что Москва в таком случае будет вынуждена свернуть всю работу, касающуюся интеграционных процессов с Ереваном.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

