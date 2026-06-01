Трехлетний мальчик устроил маленькое путешествие, пока родители спали дома Трехлетний житель Ростова уехал на автобусе в другой район и зашел в магазин

Трехлетний мальчик уехал на автобусе в другой район Ростова-на-Дону, пока его родители спали дома, сообщил департамент по ЧС Ростовской области в МАКСе. Во время маленького путешествия малыш зашел в магазин и представился Димой, но оказалось, что это не его имя. Ребенка уже вернули домой благодаря бдительности продавца и работе оператора 112.

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону неравнодушие продавца и профессионализм оператора 112 помогли вернуть домой трехлетнего беглеца, — говорится в сообщении.

