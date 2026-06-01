В Сербии раскрыли, как Путин избавит страну от трудностей зимой

Вулин: Сербия уверена в поддержке Путина по скидке на газ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сербия рассчитывает на поддержку президента России Владимира Путина в вопросе предоставления скидки на газ, заявил председатель наблюдательного совета государственной газовой компании «Сербиягаз», бывший вице-премьер республики Александр Вулин в беседе с ТАСС. Он выразил уверенность, что контракт на поставки газа будет продлен.

Я уверен, что он (контракт на поставки российского газа в Сербию. — NEWS.ru) будет продлен. И даже если мы не заключили новый долгосрочный контракт, у нас есть краткосрочный, но контракт на наилучших условиях, с лучшей ценой и лучшим количеством газа. Поэтому президент Путин не позволит нам испытать трудности этой зимой, — сказал Вулин.

Политик выразил абсолютную уверенность в поддержке со стороны российского лидера в будущем, поскольку тот всегда решительно поддерживает Белград. Отвечая на вопрос о попытках диверсии на сербском участке газопровода «Турецкий поток», Вулин указал, что не может давать комментариев по этой теме, поскольку знает о ней только из СМИ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что предоставление льгот на газ является помощью Армении со стороны России. Кроме того, он выразил уверенность, что всплеск дискуссий о возможном выходе Армении из Евразийского экономического союза ради членства в Европейском союзе во многом связан с предвыборной кампанией в стране.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

