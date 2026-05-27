27 мая 2026 в 12:43

Песков раскрыл, чем Россия помогает Армении за свой счет

Песков назвал газовые льготы для Армении помощью Москвы Еревану

Предоставление льгот на газ является помощью Армении со стороны России, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, газовые соглашения с Арменией при этом остаются коммерческим вопросом.

Льгота, она же всегда за чей-то счет льгота. То есть та льгота, которую получают армяне, — это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации. Это действительно наш вклад в развитие Армении, — сказал представитель Кремля.

Ранее он заявил, что принятый в Армении закон вынуждает Ереван брать курс на Евросоюз. Эта тема, по его словам, станет предметом дальнейших обсуждений.

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, судя по всему, разделяет брюссельские подходы, направленные на снижение уровня жизни граждан. По ее оценке, европейские чиновники на деле стремятся к ухудшению положения жителей своих стран, а не к его улучшению.

