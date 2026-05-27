В Роскачестве объяснили, как получить ежегодную семейную выплату

Россияне могут получить ежегодную семейную выплату через портал «Госуслуги», МФЦ или личное обращение в клиентский офис Социального фонда России, рассказал в беседе с RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Такое право появится с 1 июня 2026 года у работающих родителей двух и более детей — граждан России, постоянно проживающих на территории страны, и ее налоговых резидентов.

Социальный фонд по общему правилу принимает решение о назначении ежегодной семейной выплаты либо об отказе в ее назначении в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления, — уточнил Поздняков.

Он отметил, что с доходов заявителя должен быть уплачен НДФЛ в году, предшествующем году обращения за назначением выплаты. Еще одно важное условие — среднедушевой доход семьи не может превышать полуторакратный прожиточный минимум на душу населения в регионе по месту жительства на год.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Скриванов заявил, что новая семейная выплата затронет работающих родителей, усыновителей и попечителей двух и более детей до 18 лет или до 23 лет на очном обучении. Ее размер может достигать до 189 тыс. рублей в год в зависимости от числа детей и фактически уплаченного налога.