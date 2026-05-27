Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 13:19

В Роскачестве объяснили, как получить ежегодную семейную выплату

Роскачество: получить ежегодную семейную выплату можно через портал «Госуслуги»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россияне могут получить ежегодную семейную выплату через портал «Госуслуги», МФЦ или личное обращение в клиентский офис Социального фонда России, рассказал в беседе с RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Такое право появится с 1 июня 2026 года у работающих родителей двух и более детей — граждан России, постоянно проживающих на территории страны, и ее налоговых резидентов.

Социальный фонд по общему правилу принимает решение о назначении ежегодной семейной выплаты либо об отказе в ее назначении в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления, — уточнил Поздняков.

Он отметил, что с доходов заявителя должен быть уплачен НДФЛ в году, предшествующем году обращения за назначением выплаты. Еще одно важное условие — среднедушевой доход семьи не может превышать полуторакратный прожиточный минимум на душу населения в регионе по месту жительства на год.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Скриванов заявил, что новая семейная выплата затронет работающих родителей, усыновителей и попечителей двух и более детей до 18 лет или до 23 лет на очном обучении. Ее размер может достигать до 189 тыс. рублей в год в зависимости от числа детей и фактически уплаченного налога.

Общество
Роскачество
выплаты
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе мужчина прилюдно напал на маленькую девочку
Раскрыта колоссальная сумма «заработка» украинских военкомов
«Корабль на рифы»: депутат о 500 целях Украины для удара по Белоруссии
Международный форум БИОПРОМ проведут в Краснодарском крае
Вирусолог ответил, закроет ли Россия границу для стран с эпидемией Эболы
«Напрямую причастны»: раскрыто, как Запад «заплатил» за смерть детей в ЛНР
Диетолог назвала главное отличие магазинных фруктов и овощей от дачных
Шойгу раскрыл ядерную авантюру Австралии
Дом как убежище: новая философия интерьера
В Минздраве раскрыли, сколько врачей убили ВСУ с 2014 по 2022 год
Адвокат объяснил, как защитить себя и родственников от дипфейков
Врач объяснила, чем полезны яблоки
СК предъявил обвинение Буданову
В России начнут сажать за незаконный майнинг
HR-эксперт раскрыл, откажется ли бизнес от применения ИИ из-за дороговизны
Юрист ответил, увеличат ли россиянам отпуск до 35 дней
Мощный град «перенес» жителей Подмосковья обратно в зиму
Стало известно, в каком случае россияне готовы доплатить за квартиру
«Бесчеловечные удары»: раскрыты жуткие детали атак ВСУ по медикам в ЛНР
«Скоро усвоит урок»: Эрдоган выступил с угрозой в адрес «тирана» Нетаньяху
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.