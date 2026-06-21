В июле Венера и Луна устроят шоу в ночном небе России РИА Новости: россияне увидят космический танец Венеры и Луны в ночь на 17 июля

Россияне в июле увидят небесное сближение Венеры и Луны, сообщили РИА Новости в обсерватории Университета Решетнева. Это астрономическое событие произойдет в ночь на 17 июля в созвездии Льва.

В указанный день тонкий, слабо освещенный лунный серп (с освещенностью 14%) окажется очень близко к яркому объекту — Венере, чья звездная величина составляет -4,1. Расстояние между планетой и Луной составит всего 2°33', что обеспечит возможность совместного наблюдения.

Кроме того, в июле запланированы еще два астрономических события. 29 июля наступит полнолуние, которое известно как «Луна Оленя»; для наблюдателей в Северном полушарии оно будет заметно из-за низкой траектории. Например, в момент кульминации в Красноярске лунный диск поднимется над горизонтом на 13 градусов, находясь при этом в созвездии Козерога.

В конце июля, в ночь с 30 на 31 число, жители страны смогут наблюдать пик метеорного потока Южных дельта-Акварид. Хотя потенциально поток может производить до 25 метеоров в час, условия для наблюдения будут неидеальными, поскольку почти полная Луна может скрыть большинство тусклых метеоров.

Ранее заведующая астрономической обсерваторией музея истории космонавтики в Калуге Екатерина Типикина рассказала, что жители Центральной России в июне и июле смогут наблюдать необычное атмосферное явление — серебристые облака. Они представляют собой самые высокие облака Земли, состоящие из ледяных кристаллов, подсвеченных солнцем.