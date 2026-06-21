Россиян в 2027 году ждет революция скоростей на трассах ТАСС: скоростной режим на дорогах в России изменят к 2027 году

В России в 2027 году примут новые методические рекомендации, касающиеся установления оптимальных скоростных режимов на дорогах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба Минтранса РФ. Этот шаг является частью утвержденного правительством плана по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения.

Минтранс России совместно с профильными ведомствами работает над разработкой этих рекомендаций, чтобы усовершенствовать безопасность дорожного движения с помощью нового подхода к определению и изменению скоростных ограничений. В данных рекомендациях будут закреплены положения, которые позволят определять и корректировать оптимальные скоростные режимы с учетом нескольких факторов: фактической интенсивности движения, состояния дорожной инфраструктуры и характеристик прилегающих территорий.

Ранее стало известно, что Минтранс запустит железнодорожное сообщение между Москвой и Китаем при условии появления соответствующего спроса со стороны пассажиров. Пока запуск такого поезда не планируется, поскольку маршрут является слишком протяженным и длительным по времени в пути.