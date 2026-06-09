В Минтрансе допустили запуск поезда из Москвы в Китай Минтранс РФ может запустить поезд Москва — Китай при наличии интереса

Министерство транспорта РФ запустит железнодорожное сообщение между Москвой и Китаем при условии появления соответствующего спроса со стороны пассажиров, поделился с ТАСС глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, пока запуск такого поезда не планируется, поскольку маршрут является слишком протяженным и длительным по времени в пути.

Пока его не планируется — это все же слишком далеко и долго. Тем не менее при возникновении интереса мы его запустим — РЖД очень чутко реагируют на запросы пассажиров, — рассказал Никитин.

Ранее сообщалось, что Минтранс подпишет соглашения с рядом стран для развития перевозок в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг». Среди потенциальных партнеров — Индия, Оман, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия и другие государства. Аналогичные договоренности уже достигнуты с Ираном и Бахрейном.

До этого Никитин сообщил, что Россия не ограничивает доступ иностранных авиакомпаний, но они должны соблюдать российскую нормативную базу. Министр добавил, что вопрос о полетах турецких авиакомпаний будет решен при условии их соблюдения требований транспортной безопасности.