Новые правила компенсации за ЖКУ с 1 июля: что изменится, как оформить

Новые правила компенсации за ЖКУ с 1 июля: что изменится, как оформить

С 1 июля 2026 года в России изменится порядок расчета компенсаций за оплату ЖКУ. Их размер будет определяться не по фактическому потреблению, а исходя из установленных тарифов и нормативов. Как новые правила отразятся на бюджете потребителя, зачем они нужны — в материале NEWS.ru.

Что изменится в правилах расчета компенсаций за ЖКУ с 1 июля 2026 года

1 июля 2026 года в России вступит в силу новый порядок расчета компенсаций за оплату жилищно-коммунальных услуг. Это системное изменение, которое затронет миллионы льготников — ветеранов, инвалидов, участников СВО, многодетные семьи и другие категории граждан, имеющих право на государственную поддержку, отмечает член экспертного совета по развитию цифровой‌ экономики при комитете по экономической‌ политике Госдумы Валерий Тумин. Важно разобраться в логике реформы, добавил он.

«Раньше компенсацию рассчитывали по факту: государство возмещало часть того, что человек потребил и оплатил — воду, газ и электричество по показаниям счетчиков. Казалось бы, это справедливо. Но у этой системы был серьезный изъян: чем больше человек тратил ресурсов, тем большую компенсацию получал», — пояснил эксперт.

С 1 июля этот перекос устраняется. База расчета меняется на утвержденные региональные тарифы и нормативы потребления, а сама компенсация разделяется на две части — отдельно на содержание жилья и коммунальные услуги.

По словам эксперта, для экономных граждан это прямой финансовый выигрыш. Если человек потребляет ресурсы меньше норматива, то платит меньше, а компенсацию получает по полному нормативному значению.

По мнению Тумина, это принципиально иная логика. Государство перестанет поощрять тех, кто тратит много ресурсов, и будет поддерживать экономных россиян.

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При этом для граждан, потребляющих воду, газ и электричество в пределах норматива, изменения практически нейтральны. Размер поддержки становится стабильным и предсказуемым — его больше не будут «двигать» колебания ежемесячных показаний счетчиков. Это особенно важно для пенсионеров и людей с фиксированным доходом, которым важно заранее понимать свои реальные расходы на ЖКУ, резюмировал эксперт.

«С точки зрения государственной политики переход к нормативному расчету — это общемировая практика адресной социальной поддержки. Власти устанавливают четкие, единые и прозрачные стандарты помощи, исключая ситуации, когда один льготник получает вдвое больше другого только потому, что больше потребляет. Бюджетные средства при этом распределяются более равномерно и справедливо», — заключил Тумин.

Как гражданам извлечь выгоду из новых правил расчета компенсаций за ЖКУ

Чтобы новые правила сработали в вашу пользу, стоит сделать несколько практических шагов до 1 июля, поясняют опрошенные NEWS.ru эксперты.

Во-первых, нужно проверить текущие показания счетчиков и сопоставить свое потребление с региональным нормативом.

Во-вторых, следует погасить задолженности по ЖКУ, если они есть. Наличие долгов за последние три года может стать основанием для приостановки компенсации.

В-третьих, гражданину необходимо уточнить в органе социальной защиты или на портале «Госуслуги», не положены ли ему обе формы поддержки — и льгота по категории, и субсидия по доходу. Многие россияне имеют право на обе выплаты одновременно, но не пользуются им из-за незнания, отмечают эксперты.

По-прежнему сохраняются два вида поддержки: субсидии и льготы. Но расчет и выплата будут осуществляться раздельно, рассказала NEWS.ru доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

«Для получения субсидии расходы на ЖКУ должны превышать 22% от совокупного дохода семьи. Регионы могут снижать этот порог до 15% для многодетных семей. Субсидию можно оформить в органах соцзащиты на шесть месяцев», — подчеркнула эксперт.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Основным условием получения льготы является отсутствие долгов по ЖКУ. Она будет по-прежнему предоставляться вне зависимости от дохода при наличии определенного статуса (инвалид, участник СВО, блокадник), отметила Борисова.

Для большинства граждан льготных категорий предусмотрено снижение оплаты на 50%, в отдельных случаях — на 100% (для Героев России, СССР, Героев Труда). Субсидия и льгота предоставляются совместно при наличии обоих оснований (низкого дохода и наличия определенного статуса), уточнила эксперт.

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