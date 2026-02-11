Как оспорить взлетевшую плату за ЖКУ: что делать, куда обращаться

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку тарифов на ЖКУ после жалоб от россиян. Поводом стал резкий, а в некоторых случаях кратный рост сумм в квитанциях после новогодних праздников. О том, что делать, если вам пришел счет, сопоставимый по сумме с арендной платой, а также как снизить расходы на коммуналку, — в материале NEWS.ru.

Что известно о проверке роста тарифов ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проверить, насколько экономически обоснованны действующие тарифы в сфере ЖКХ. Проверка затронет тарифы на электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также газоснабжение.

Ведомство инициировало контрольно-надзорные действия на основании информации, появившейся в СМИ, и прямых обращений россиян, которые указывают на рост платежей, превышающий установленные ориентиры.

Как отмечают в ФАС, с 1 января 2026 года базовая ставка НДС была повышена на 2 процентных пункта. Данный фактор мог привести к увеличению стоимости коммунальных услуг не более чем на 1,7%. В службе отдельно указывают, что это — следствие изменения налогового законодательства, а не результат пересмотра регулируемых тарифов, которые утверждаются по иной, специальной процедуре.

Как выросли суммы в квитанциях после Нового года

Сигналы о завышенных платежах приходят из разных регионов России. Среди них — Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Владимирская и Ростовская области. Жители сообщают о двукратном увеличении платы за отопление, а также о перерасчетах за декабрь по новым, более высоким тарифам. Например, в Люберцах владельцы двухкомнатной квартиры вместо привычных 12 тысяч рублей получили счет более чем на 20 тысяч.

Во Владивостоке собственница частного дома была шокирована квитанцией за электричество на 46 тысяч рублей, тогда как в декабре она составила 24 тысячи. Аналогичные случаи двукратного роста платежей за электроэнергию фиксируют и другие жители частного сектора.

Пенсионерка из Красноярска рассказала, что стоимость платежек в 2025 году составляла 4,5 тыс. руб., а в 2026 году — 7,5 тыс. руб. Она заплатила за свет, электричество, газ. Сильнее всего выросли цены на ЖКУ: «Было раньше 2–3 тыс., а тут 4,5 тыс.».

Почему выросли суммы в квитанциях

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь называет три возможные причины, которые могли повлиять на итоговые суммы в квитанциях россиян.

Первое — корректировка платы за тепло. «Некоторые ресурсоснабжающие организации и управляющие компании могут раз в год пересчитывать плату за тепло, если в доме стоят общедомовые счетчики. Делают это, как правило, в январе», — говорит собеседник NEWS.ru. Подобная корректировка может привести как к доначислению, так и к возврату средств собственникам.

Второе — реальное потребление в морозы. Январь 2026 года во многих российских регионах выдался холодным, и в домах с приборами учета (общедомовым счетчиком) люди платят ровно за то тепло, которое получили. Если на улице минус 30, счет за отопление объективно будет выше. Проблема в том, что управляющие компании часто не утруждают себя объяснениями, и жители просто видят выросшую цифру без какого-либо контекста, говорит Бондарь.

Третья возможная причина — содержание жилья. Это не коммунальная услуга, а жилищная, и ее стоимость прописана в договоре управления. С 1 января ряд компаний повысил этот тариф, иногда довольно заметно.

При этом тарифы на сами коммунальные ресурсы — воду, свет, газ — индексировали всего на 1,7%. Поэтому любой рост выше этого порога — это, по мнению эксперта, повод насторожиться и требовать проверки.

Управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко обращает внимание еще на одну проблему. По его словам, некоторые УК подделывают общие собрания жильцов, указывая, что «жильцы хотят вдруг поднять стоимость обслуживания в два раза». «Если это ваша ситуация — экстренно готовим заявление в полицию», — советует собеседник NEWS.ru.

Руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев допускает наличие ошибок в расчетах, некорректных показаний приборов учета или «человеческий фактор». «В каждом случае надо разбираться отдельно», — призывает он.

Что делать, если сумма в квитанции намного выше, чем обычно

Ситуация с высокими начислениями неприятная, но поправимая. «За каждым рублем в вашей квитанции стоит конкретный расчет. Вы имеете право его увидеть. Если отказываются показать его вам или объяснить — это повод для разбирательства», — говорит Бондарь.

Действовать лучше письменно. Вместо звонков в управляющую компанию — заявление в двух экземплярах (с отметкой о принятии на вашем экземпляре) или обращение через приложение «Госуслуги Дом». В запросе необходимо указать:

какие объемы потребления взяты для расчета;

какие тарифы применены;

была ли корректировка за прошлые периоды и на каком основании.

УК обязана дать ответ в течение 10 рабочих дней. Часто уже на этом этапе вскрываются ошибки или технические сбои, отмечает Бондарь.

Если ответа нет или он неудовлетворительный, следующим адресатом становится Государственная жилищная инспекция. К жалобе прикладываются копия квитанции, копия запроса в УК и копия ответа (либо подтверждение его отсутствия). ГЖИ проведет проверку и, если нарушения подтвердятся, выдаст предписание о перерасчете.

«Параллельно можно написать в ФАС. Это особенно актуально, если вы подозреваете, что завышен сам тариф, а не объем потребления», — уточняет Бондарь.

Если перерасчет не сделали — следует подать иск в мировой суд по месту жительства, рекомендует Головченко. «Требуйте перерасчета, штрафа и компенсации (госпошлина не требуется до 1 млн рублей). Приложите все документы из предыдущих шагов; суд часто встает на сторону потребителя», — говорит юрист.

Что еще важно учитывать при резком росте сумм в квитанции

По словам управляющего партнера Zharov Group Евгения Жарова, пени начисляются только на фактический долг, а задача потребителя — сделать так, чтобы долга юридически не возникло. «Оплатите ту часть, которая не вызывает сомнений (например, на уровне среднего платежа за прошлые месяцы), а разницу оспаривайте», — советует эксперт в беседе с NEWS.ru. В сопроводительном письме или в назначении платежа обязательно нужно указать: «Оплата за январь 2026 года за вычетом оспариваемой суммы» .

При отсуствии счетчиков в квартире следует внимательно посмотрите на графу «холодная вода». С 1 января 2026 года повышающий коэффициент вырос вдвое (с 1,5 до 3). «Этот коэффициент незаконен, если техническая возможность установки счетчика отсутствует (ветхое жилье) или прибор сломан и находится на поверке», — уточняет Жаров. В таком случае требуйте акта обследования и отмены коэффициента, добавляет он.

Если же вы случайно оплатили явно завышенный и неправомерный счет, то можно потребовать от управляющей организации не только сделать перерасчет неправильно начисленной суммы за коммунальные услуги, но и выплатить 50% штрафа от неправильно начисленной суммы путем его зачета в счет будущих платежей за коммунальные услуги, говорит NEWS.ru адвокат, советник ФПА РФ Ольга Власова.

