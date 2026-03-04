Путин установил штатную численность ВС России на уровне 2,4 млн

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий штатную численность ВС России на уровне 2,4 млн единиц, в их числе 1,5 млн — военнослужащие. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Указ вступает в силу со дня подписания.

Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 391 770 единиц, в том числе 1 502 640 военнослужащих, — следует из указа.

Ранее глава МЧС Александр Куренков заявил, что Минобороны РФ будет ежегодно направлять до 5 тыс. военнослужащих по призыву в пожарные подразделения ведомства. Договоренности с военным министерством уже достигнуты. Такое решение продиктовано острой нехваткой пожарных в подразделениях. В среднем по стране некомплект составляет более трети от необходимого количества.

Летом прошлого года президент России подписал указ об увеличении предельной штатной численности центрального аппарата МВД РФ до 7110 человек. Согласно указу, в это число не входит персонал по охране и обслуживанию зданий.