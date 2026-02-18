Глава МЧС раскрыл, сколько срочников ежегодно будут забирать в ведомство

Минобороны РФ будет ежегодно направлять до 5 тыс. военнослужащих по призыву в пожарные подразделения МЧС России, сообщил глава ведомства Александр Куренков в ходе правительственного часа в Совете Федерации. Договоренности с военным ведомством уже достигнуты. Трансляция выступления велась на сайте верхней палаты.

С Министерством обороны России достигнуты договоренности по выделению МЧС России ежегодно до 5 тыс. военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, для комплектования Федеральной противопожарной службы без увеличения штатной численности МЧС России, — сказал Куренков.

Такое решение продиктовано острой нехваткой пожарных в подразделениях. В среднем по стране некомплект составляет более трети от необходимого количества, а укомплектованность достигает лишь 65,5%, отметил министр.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Херсонской области, где некомплект достигает 51%. Высокий дефицит кадров также зафиксирован в Удмуртии (35%), Тульской области (30 %), Москве и Магаданской области (по 27%), в ДНР, ЛНР и Владимирской области (по 26%), а также в Запорожье (20%).

Ранее Куренков заявлял, что в МЧС продолжается отток кадров из-за низкого уровня оплаты труда. По его словам, речь идет как о рядовых сотрудниках, так и высококвалифицированных специалистах. Министр подчеркнул, что ведомство уже прорабатывает с Минфином вопрос увеличения финансирования для повышения зарплат.