Куренков раскрыл главную проблему в МЧС России

В МЧС России продолжается отток кадров из-за низкого уровня оплаты труда, заявил глава министерства Александр Куренков на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. По его словам, речь идет как о рядовых сотрудниках, так и высококвалифицированных специалистах. Куренков подчеркнул, что министерство уже прорабатывает с Минфином вопрос увеличения финансирования для повышения зарплат.

Одной из проблем для министерства по-прежнему остается отток кадров из реагирующих подразделений. Основная причина — низкий уровень оплаты труда <...> В этой связи министерством совместно с Минфином России прорабатывается увеличение объемов финансирования для повышения денежного вознаграждения личного состава, — сказал он.

Ранее Куренков заявил, что МЧС создаст единую систему подготовки саперов. Он отметил, что также будет вестись централизованный учет очищенных от взрывоопасных предметов территорий. Министр добавил, что уже разработан проект по увеличению числа саперов МЧС.

До этого глава МЧС подчеркнул, что министерство планирует привлекать военнослужащих срочной службы к работе в пожарных подразделениях. Он уточнил, что речь идет о комплектовании так называемых реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы.