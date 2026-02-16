Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 15:37

В России намерены создать единую систему подготовки саперов

Куренков: в МЧС появится единая система подготовки пиротехнических расчетов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
МЧС создаст единую систему подготовки саперов, заявил глава ведомства Александр Куренков. На заседании в Госдуме он отметил, что также будет вестись централизованный учет очищенных от взрывоопасных предметов территорий, передает ТАСС.

Планируется создание единой системы подготовки пиротехнических расчетов, — сказал Куренков.

Ранее старший сапер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки войск «Север» с позывным Шахтер заявил, что Вооруженные силы Украины при отступлении в Сумской области оставили смертельную ловушку для мирных жителей. Он отметил, что после отхода противника из населенного пункта была обнаружена заминированная входная дверь жилого дома.

До этого командир инженерно-саперного отделения с позывным Борз рассказал, что украинские силы применяют против российских военных в курском приграничье дистанционные мины с магнитными датчиками. Эти боеприпасы, сбрасываемые с дронов, представляют серьезную опасность для личного состава и техники.

Россия
МЧС РФ
Александр Куренков
саперы
